3600 ek gösterge ile memur emeklileri kazanacak! Emekli 30 bin TL fazla ikramiye alacak

Unvan, sınıf, hizmet, dereceye göre değişen ek göstergede (katsayı) milyonlarca doğrudan ilgilendiriyor. Göstergesi 3600 olan kamu çalışanı 2500 olana göre daha fazla emekli aylığı ve ikramiye alıyor.Meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek, idarecilerin de geliri artacak. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak. Örneğin otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle 155 bin lira ikramiye alan emekli 185 bin lira alacak.Milyonlarca kamu çalışanının beklediği ek gösterge düzenlemesine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:1- Ek gösterge nedir, kimleri ilgilendiriyor?Ek gösterge diğer adıyla katsayı devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli aylık, ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan yöntem, parametreye deniyor. Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Emeklilik maaş ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş, aylık artıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.2- Bugüne kadar meslek gruplarına yönelik ek gösterge konusunda düzenleme yapıldı mı?Dört yıl önce yapılan düzenlemeyle polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartılmıştı. Polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.3- Ek gösterge çalışmasını yürütecek Komisyon ne zaman faaliyete başlıyor, kimler yer alacak?Kamu Personeli Danışma Kurulu Kasım ayında toplanacak. Bu toplantıda ek gösterge çalışmalarını yürütmek üzere bir komisyon oluşturulacak. Komisyon'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji Bütçe Başkanlığı, Memur-Sen yer alacak.4- Yeni düzenlemeden kimler yararlanacak?Polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireler başta olmak üzere kamudaki meslek gruplarını kapsayacak. Bu meslek grubundakilerin 2200,3000 olan ek göstergeleri 3600'e çıkacak Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek hem göstergeleri 3600 e çıkacak. Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek, hem görev ücreti hem de emekli aylığı, ikramiyesine yansıyacak.5- Kamuda hiyerarşik yapıya da bir yansıması olacak mı?Yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü açılacak. Mevcut sistemde bazı kurumlarda şube müdürü, müdür unvanlı kadrolardaki personelin ek göstergesi düşük olduğu için alt kadrolarla aylı maaşı alıyorlar. Yeni düzenleme ile hem liyakate göre yükselmenin önü açılacak hem de ücret dengesizliği son bulacak.6- Ek gösterge artışı ile maaş, emekli aylık ve ikramiyelerinde ne kadar artış bekleniyor?Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeler yüzde 20-25 oranında artacak. Yaklaşık 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi olanların emekli aylığı 4 bin 270 lira, 2200 ek göstergeye tabi olanların ise 4 bin 150 lira. Bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise sırasıyla 5 bin 135 ve 4 bin 990 lirayı buluyor. Bugün otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle yaklaşık 155 bin lira alan yeni uygulama ile 185 bin lira alacak.7- Emekliler, dul ve yetimler de yararlanabilecek mi?Bu kapsamdaki memurlarla beraber emekli olanlar ve idarecilerin de yararlanması talep ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği de bu konudaki taleplerini daha önceden hükümetle paylaşmıştı. Emeklilerin dul ve yetimleri de imkândan yararlanacak ve geçmişte emekli olan ve bundan sonra emekli olacak memurların maaşları artacak. Ancak memurdan memura farklılık gösterecek.8- Avukat kadrosundakilerin ek göstergesi de artar mı?Mevcut uygulamada bu sınıfa dâhil olanlar ek göstergesi 3000 bin olup 3600'e çıkarılması bekleniyor.9- Yeni ek gösterge ne zaman yaşama geçirilecek?Meslekler ve maliyet başta olmak üzere tüm boyutlarıyla değerlendirilerek, yasal düzenleme hazırlanacak. Toplu sözleşme metnine konulan bir madde uyarınca 3600 ek gösterge konusundaki değişiklikler 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme döneminde hayata geçirilecek.10- İdari kadrolar da dâhil olacak mı?Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti. Yeni çalışma ile müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere idari kadrolara yönelik de düzenleme yapılacak. 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam hatipliler 3000, hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu imam hatipliler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.11- Ek göstergede eğitim mi statü mü dikkate alınacak?Yeni düzenlemede her iki başlığın da dikkate alınması bekleniyor. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları yararlanabilecek. Bugünkü sistemde müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro, aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor.12- Düzenleme memurların tamamını kapsayacak mı?Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar toplam memur sayısının yüzde 90'ını oluşturuyor.13- Askeri personelde ek gösterge sistemi nasıl uygulanıyor?Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek.14- Yardımcı hizmetler sınıfını da içerecek mi?Memur sendikaları yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesini, birçok kurumda müdür, şube müdürü kadrolarında görev yapanların düşük olan ek göstergelerinin düzeltilmesini talep ediyor. Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro/aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor.15- Kimlerin ek gösterge artışı ne olacak?Bakanlıklardaki genel müdür yardımcılarının ek göstergesinin 3600'den 5300'e, büyükşehirlerdeki vergi dairesi başkanlarının ek göstergesinin 4800'den 5300'e kariyer mesleklerinin 4800'e çıkarılması öneriliyor. Teknik hizmetlerde en az dört yıllık üniversite mezunu teknik personelin ek göstergesinin 3600 olması bekleniyor. Sağlık hizmetleri sınıfında diğer sağlık bilimleri lisansiyerlerinin ek göstergesi de 3600 olacak.