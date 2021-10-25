25 Ekim Altın Fiyatları: Altın Kaç TL oldu? Gram Altın Kaç TL?

25 Ekim 2021 Gram Altın Ne Kadar?

25 Ekim 2021 Çeyrek Altın Ne Kadar?



25 Ekim 2021 Yarım Altın Ne Kadar?



25 Ekim 2021 Tam Altın Ne Kadar?



25 Ekim 2021 Cumhuriyet Altını Ne Kadar?



Altın Yükselecek Mi?



son zamanlarda yükselerek yeniden bir rekor tazelemişti. Vatandaşların en sık tercih ettiği yatırım olan altın fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki? Gram altın 25 Ekim itibariyle 563,041 TL'yi gördü. Sizler içinını yazdık.Gram altın alış fiyatı 552,83 TL iken satış fiyatı 552,90 TL'den işlem görüyor.Çeyrek altın alış fiyatı 888,71 TL iken satış fiyatı 908,94 TL'den işlem görüyor.Yarım altın alış fiyatı 1.771,86 TL iken satış fiyatı 1.817,88 TL'den işlem görüyor.Tam altın alış fiyatı 3.665,92 TL iken satış fiyatı 3.758,06 TL'den işlem görüyor.Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.680,00TL iken satış fiyatı 3.736,00 TL'den işlem görüyor.Uzmanlar, altın fiyatlarındaki artışın sebeplerinin birçok parametreye bağlı olduğunu söylüyor. Global bir ticaret aracı olarak sarı metal, dünyadaki tüm borsalarda işlem görmeye ve ödeme aracı olarak kullanılmaya devam ediyor. Daha önce de belirtildiği gibi altının fiyatında tek bir faktör yoktur ve yurt içi ve yurt dışı gelişmeler altın fiyatlarının yükselmesini veya düşmesini etkileyecektir. Tabii ki, koronavirüs pandemisi yakın gelecekte en büyük dış kaynak ve hatta dünya çapında tanınan faktördür. Çünkü salgından etkilenen birçok yerde üretim durmuş, iş hayatı olumsuz etkilenmiştir. Bu durum altın fiyatlarında önemli bir düşüşe neden oldu. Bu sıralarda altın fiyatlarındaki dalgalanmaların nedenleri arasında salgının etkisi zayıflamaya başladı. Birçok ülke aşıları tüm hızıyla sürdürüyor, iş ve yaşam normale dönüyor.? sorularının yanıtını haberimizden takip edebilirsiniz.