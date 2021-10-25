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25 Ekim Altın Fiyatları: Altın Kaç TL oldu? Gram Altın Kaç TL?

Altın fiyatları yeniden rekor seviyelere ulaşmıştı. Yatırım yapmak isteyenler ise güncel altın fiyatlarını takip etmeye başladı. Peki altın kaç TL oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Ekim altın fiyatları…

Ekleme: 25.10.2021 - 09:14 Güncelleme: 25.10.2021 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
25 Ekim Altın Fiyatları: Altın Kaç TL oldu? Gram Altın Kaç TL?
Altın fiyatları son zamanlarda yükselerek yeniden bir rekor tazelemişti. Vatandaşların en sık tercih ettiği yatırım olan altın fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki yarım altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 25 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram altın 25 Ekim itibariyle 563,041 TL'yi gördü. Sizler için 25 Ekim 2021 altın fiyatlarını yazdık.

25 Ekim 2021 Gram Altın Ne Kadar?


Gram altın alış fiyatı 552,83 TL iken satış fiyatı 552,90 TL'den işlem görüyor.

25 Ekim 2021 Çeyrek Altın Ne Kadar?


Çeyrek altın alış fiyatı 888,71 TL iken satış fiyatı 908,94 TL'den işlem görüyor.

25 Ekim 2021 Yarım Altın Ne Kadar?


Yarım altın alış fiyatı 1.771,86 TL iken satış fiyatı 1.817,88 TL'den işlem görüyor.

25 Ekim Altın Fiyatları

25 Ekim 2021 Tam Altın Ne Kadar?


Tam altın alış fiyatı 3.665,92 TL iken satış fiyatı 3.758,06 TL'den işlem görüyor.

25 Ekim 2021 Cumhuriyet Altını Ne Kadar?


Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.680,00TL iken satış fiyatı 3.736,00 TL'den işlem görüyor.

Altın Yükselecek Mi?


Uzmanlar, altın fiyatlarındaki artışın sebeplerinin birçok parametreye bağlı olduğunu söylüyor. Global bir ticaret aracı olarak sarı metal, dünyadaki tüm borsalarda işlem görmeye ve ödeme aracı olarak kullanılmaya devam ediyor. Daha önce de belirtildiği gibi altının fiyatında tek bir faktör yoktur ve yurt içi ve yurt dışı gelişmeler altın fiyatlarının yükselmesini veya düşmesini etkileyecektir. Tabii ki, koronavirüs pandemisi yakın gelecekte en büyük dış kaynak ve hatta dünya çapında tanınan faktördür. Çünkü salgından etkilenen birçok yerde üretim durmuş, iş hayatı olumsuz etkilenmiştir. Bu durum altın fiyatlarında önemli bir düşüşe neden oldu. Bu sıralarda altın fiyatlarındaki dalgalanmaların nedenleri arasında salgının etkisi zayıflamaya başladı. Birçok ülke aşıları tüm hızıyla sürdürüyor, iş ve yaşam normale dönüyor.


25 Ekim Altın Fiyatları: Altın Kaç TL oldu? Gram Altın Kaç TL? sorularının yanıtını haberimizden takip edebilirsiniz.
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