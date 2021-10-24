Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Zirai don... Kuvvetli yağış ve rüzgar...

Hava durumu tahmin raporunda uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji bugün bazı bölgelerde kuvvetli yağış, rüzgar ve zirai don uyarısı yaptı. Hal böyleyken vatandaşlar hava koşulları nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmaya davet edildi. İşte hava durumu değerlendirmelerinde yer alan o detaylar...UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ!Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.**Sıcaklıkların Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyı kesimi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUZEYBATI KESİMLERDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!: Bu gece saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra merkez ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.