  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Zirai don... Kuvvetli yağış ve rüzgar...

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu uyarılarına göre bugün yurdun birçok kesiminde yağışlı hava hakim olacak. Kuzey, iç ve batı bölgelerinde yer yer parçalı ve çok bulutlu olan havanın Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ise yağışlı olması bekleniyor. Öte yandan özellikle Marmara’da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek...

Ekleme: 24.10.2021 - 10:34 Güncelleme: 24.10.2021 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Zirai don... Kuvvetli yağış ve rüzgar...
Hava durumu tahmin raporunda uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji bugün bazı bölgelerde kuvvetli yağış, rüzgar ve zirai don uyarısı yaptı. Hal böyleyken vatandaşlar hava koşulları nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmaya davet edildi. İşte hava durumu değerlendirmelerinde yer alan o detaylar...

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

**Sıcaklıkların Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyı kesimi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUZEYBATI KESİMLERDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!: Bu gece saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra merkez ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
CHP'li Sevigen Millet İttifakı'nın adayını açıkladı!
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı
CHP'li belediyeden yardım isteyen vatandaşa skandal yanıt: Kendi başınıza müdahale edin.
Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçilere Osman Kavala desteği
Bakan Soylu açıkladı: Kritik operasyonda tüfek, el bombası ve patlayıcı düzenek ele geçirildi
CHP'li Belediye hazırlanan projeyi engelledi! 250 milyonluk elektrik nakil hattına takoz
Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi! Bihter'in katiliyle ilgili flaş gelişme
İşte HDP’ye gönderilen mektup: Kandil'den ittifak talimatları
Bakan Özer'den kritik duyuru! O belgeler artık e-devletten alınabilecek!
İçişleri Bakanı Soylu: Terörün sanatı kullandığına ilk kez şahit oldum
CHP'li belediyelerin heykel koleksiyonu büyüyor: Muratpaşa'ya Tolstoy büstü
Mansur Yavaş kitre bebeklere 11 bin 500 TL ödemişti! İşte o bebekler
CHP'li Ünal Çeviköz Türk yargısını hedef alan büyükelçileri savundu: Dostça bir hatırlatmada bulundular
23 Ekim koronavirüs verileri açıklandı!
Türkiye'den SİHA alan ülkeden ABD'yi şok eden açıklama: İzin vermeyeceğiz
İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tamer Akkal: Terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar bunun en yakın şahitlerinden biri benim
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Erdoğan düşmanlığı Türkiye düşmanlığına dönüştü
Bakan Koca İnsidans haritasını paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka durumu...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Beyaz TV'ye destek!
Başkan Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması: Talimatı verdim, istenmeyen adam ilan edilecekler
Ordu'da Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar!

Ordu'da Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar!

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Zirai don... Kuvvetli yağış ve rüzgar...

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Zirai don... Kuvvetli yağış ve rüzgar...

Ağaca asılı bulunmuştu... Arda'nın ölümü ile ilgili kritik detay!

Ağaca asılı bulunmuştu... Arda'nın ölümü ile ilgili kritik detay!

Gramla satılıyor: Kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

Gramla satılıyor: Kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

Hollywood'da korkunç ölüm: Alec Baldwin'in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...

Hollywood'da korkunç ölüm: Alec Baldwin'in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...

Acılar hala taze: Van'ı yıkıp geçen deprem felaketinin üstünden 10 yıl geçti

Acılar hala taze: Van'ı yıkıp geçen deprem felaketinin üstünden 10 yıl geçti