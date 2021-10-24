Mansur Yavaş ve muhalefet 48 saattir sessiz! 'Özgür' gazeteciler nerede?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler tartaklanmıştı.Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından darp edilmişti.Olayın üzerinde 48 saat geçmesine rağmen her fırsatta özgür basından, demokrasiden, kişisel haklardan bahseden CHP'li Mansur Yavaş ve muhalefetten hiç ses çıkmadı. Kamuoyunda geniş yankı bulan bu olay sonrasında muhabir Çanak ile Beyaz TV ailesine destek olmak amacıyla herhangi bir tweet ya da mesaj yayınlanmadı.Eski CHP Devlet Bakanı Mehmet Sevigen de bugün Beyaz TV'de katıldığı Akılda Kalsın programında bu konuya değinerek 'Ben Mansur Yavaş'ın yerinde olsam özür dilerim' ifadelerini kullandı.