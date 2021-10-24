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Mansur Yavaş'ın kitre bebek yolsuzluğunun tüm detayları, ilk kez çok özel belgelerle Dinamit'te!

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kitre bebek skandalına ilişkin çarpıcı detaylar Beyaz TV'nin sevilen programı Dinamit'te tartışılıyor.

Mansur Yavaş'ın kitre bebek yolsuzluğunun tüm detayları, ilk kez çok özel belgelerle Dinamit'te!
Ekleme: 24.10.2021 - 15:39 Güncelleme: 24.10.2021 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'ın kitre bebek yolsuzluğunun tüm detayları, ilk kez çok özel belgelerle Dinamit'te!
'64 yaşındayım. Bu yaşıma kadar haram yemedim, bu yaştan sonra da haram yemeye yedirmeye niyetim yok' diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın fahiş fiyata alınan bir ürünle çarpıcı bir vurguna imza attığı iddia edilmişti.

'Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlarla Ankaralı'nın parasını çarçur edilmiş' sözleriyle bir önceki yönetimi hedef alan Mansur Yavaş'ın canlı yayınlanmayan ihale yoluyla piyasa değeri 150 ila 700 lira arasında değişen kitre bebeklerin 44 tanesine 366 bin lira ödediği ortaya çıkmıştı.

Yavaş'ın yolsuzluk skandalına dair çarpıcı detaylar, özel belgelerle Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit programında...


Mansur Yavaş'ın kitre bebek yolsuzluğunun tüm detayları, ilk kez çok özel belgelerle Dinamit'te!
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