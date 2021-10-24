Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim! Sokaklar sular altında kaldı

11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak yağış nedeniyle sokaklar sular altında kaldı. Ekipler, su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.

Ağustos ayında sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağışın ardından sokaklar sular altında kaldı, Ezine Çayı'nda da sular yükseldi.EV VE BAZI İŞYERLERİNİ SU BASTIEdinilen bilgiye göre, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ilçe merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet Caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde su baskınları yaşandı.Sağanak yağışın ardından yükselen sular nedeniyle ev ve bazı işyerlerini su bastı.EZİNE ÇAYI'NDAKİ SU SEVİYESİ YÜKSELDİŞiddetli yağış nedeniyle felakete sebebiyet veren Ezine Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi.Ekipler, su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kepçe ve greyder yardımıyla tıkanan alanlar açılmaya çalışılıyor.NE OLMUŞTU?İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.