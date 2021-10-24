CHP'li İstanbul'da 'şaşırtmayan manzara' İETT otobüsü elle itildi!

İstanbul Fatih’te yolculuk sırasında İETT otobüsü arıza yaptı. Bozulan otobüs, vatandaşlar tarafından elle itildi. O anlar böyle görüntülendi

İstanbul'da son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi. Dün sabah saatlerinde Fatih'te Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, seyir halindeyken arıza yapıp yolda kaldı.Yolda kalan vatandaşlar ise otobüsü elleriyle itti. Birçok kişi yaşanan rezilliğe isyan etti.Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.