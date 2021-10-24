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CHP'li belediyeden yardım isteyen vatandaşa skandal yanıt: Kendi başınıza müdahale edin.

İstanbul Sarıyer'deki bir sokağı akrep ve fareler bastı. Evlerin içine kadar giren hayvanlar için zor günler geçiren vatandaşlar, yardım için CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi aradı, ancak oradan da olumsuz yanıt geldi. Belediyenin vatandaşı mağdur ettiğini söyleyen mahalle sakini Nurcihan Güzel, "Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153’ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Buna rağmen hiçbir şekilde dönüş alamadık. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler” dedi.

CHP'li belediyeden yardım isteyen vatandaşa skandal yanıt: Kendi başınıza müdahale edin.
Ekleme: 24.10.2021 - 12:22 Güncelleme: 24.10.2021 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeden yardım isteyen vatandaşa skandal yanıt: Kendi başınıza müdahale edin.
Sarıyer Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı'nı fareler ve akrepler bastı. Evlerin duvarında ve bahçelerde bulunan fareler ile evin içine kadar akrepler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor.

Sarıyer Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını söyleyen mahalle sakinleri, hiçbir şekilde geri dönüş alamadıklarını ve akrebe karşı ilaçlamanın olmadığı yanıtını aldıklarını kaydettiler.



'KENDİ BAŞIMIZA MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYORMUŞ'

Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, evinin duvarlarında akrepler gezdiğini, bahçesinde ise ölü farelerin bulunduğunu belirterek, '5-6 aydır aynı evde oturuyorum. Oturmaya başladığım zamandan beri akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yaparak ve çoğalarak devam ediyorlar. Belediye ile görüştük.

Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153'ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Buna rağmen hiçbir şekilde dönüş alamadık. Gecenin üçünde de başvurduğum oldu, sabah da başvurduğum oldu. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler. Belediye sadece böcek ilaçlaması, arı ilaçlaması vesaire bu tarz ilaçlamalar yapıyormuş. Bununla kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş. Öyle söylediler' dedi.



'FARE ÖLÜLERİ MEYDANA ÇIKIYOR'

İşten geldiği zaman akreplerin ayağının altında dolaştığını söyleyen Güzel, 'Ayağımın altında akrep dolaşıyor. Ondan ziyade vuruyorum ve hiçbir şekilde ölmüyor, bayağı bir güçlü bir şekilde vurulması lazım. Ortadan ikiye ayrılsa bile iki taraftan yan yana yürümeye başlıyorlar. En son bir hafta önce evimin içinde duvarda yürümeye başladıklarını gördüm ve gerçekten çok korkutucu bir hayvan.



Mühendis Şevket Sokak'ta fare ölüleri meydana çıkıyor son iki haftadır. Yani bilmiyorum sebebinin ne olduğunu ama yine aynı şekilde dönüş alamıyoruz belediyeden. Yine bunlarla da kendimiz mücadele etmemiz gerekiyor. Fare için de başvuruda bulunduk. Keza komşularımız da aynı şekilde fareyle mücadele etmeye çalışıyorlar ama sürekli bahçelerde, başka bir yerlerde fareler geziyor ve fare ölüleri çoğaldı artık' şeklinde konuştu.
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