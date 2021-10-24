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Beyaz Gazete
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Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den 10 büyükelçi kararına tepki

Almanya'nın Türk kökenli milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala için çağrıda bulunan büyükelçilerin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatını eleştirdi.

Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den 10 büyükelçi kararına tepki
Ekleme: 24.10.2021 - 22:07 Güncelleme: 24.10.2021 - 22:19 / Editör: Ozge Selin
Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den 10 büyükelçi kararına tepki
ABD dahil 10 büyükelçi, Osman Kavala hakkında serbest bırakılması yönünde çağrı yapmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu çağrıyı sert sözlerle eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'na gerekli talimatı verdiğini belirterek "Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK KÖKENLİ ALMAN MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİ
Konuyla ilgili Türkiye'deki muhalefetin yanı sıra Türk kökenli Alman milletvekillerinden de tepkiler geliyor.

"ALMANYA DA TÜRK BÜYÜKELÇİYİ SINIR DIŞI ETSİN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçi hakkında istenmeyen adam ilan edilmelerini eleştiren Almanya Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, "Almanya da, Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin" dedi.

Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen den 10 büyükelçi kararına tepki #1

CEM ÖZDEMİR'DEN DE TEPKİ GECİKMEDİ
Bir diğer Türk kökenli, Almanya'da Türkiye karşıtlığıyla bilinen Yeşiller milletvekili Cem Özdemir de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

"BATILI DEMOKRASİLERİN, ANKARA'DA ORTAK YANIT VERMESİNE İHTİYACIMIZ VAR"
Özdemir, "Batılı demokrasilerin, Ankara’da net bir şekilde anlaşılacak ortak bir yanıt vermesine ihtiyacımız var" dedi.

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