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Bakan Özer'den kritik duyuru! O belgeler artık e-devletten alınabilecek!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitim kurs belge ve sertifikalarının e-Devlet kapısından alınabileceğini bildirdi. İşte son dakika MEB haberinin ayrıntıları...

Bakan Özer'den kritik duyuru! O belgeler artık e-devletten alınabilecek!
Ekleme: 24.10.2021 - 10:56 Güncelleme: 24.10.2021 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer'den kritik duyuru! O belgeler artık e-devletten alınabilecek!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, hayat boyu öğrenme kapsamında vatandaşların taleplerine göre düzenlenen halk eğitim kurslarını yaygınlaştırmak ve erişilebilirliğini artırmak için yeni bir planlamaya gidildiğini ifade etti.

Bu kursların başarıyla tamamlanması durumunda alınan belge ve sertifikaların da halk eğitim merkezlerine gitmeden alınabilmesi için yeni bir çalışmayı tamamladıklarını bildiren Özer, 'Artık vatandaşlarımız, bu belge ve sertifikaları e-Devlet kapsından alabilecekler. Bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Bilgi İşlem ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE BİLGİ, BECERİ VE YETKİNLİKLER GELİŞTİRİLİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde sürekli kurslar düzenliyor. Bu kurslar ile bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek verilmesi amaçlanıyor.

Kursların tüm süreçleri, bakanlık tarafından hazırlanan e-Yaygın sistemi ile yürütülüyor. Bu kapsamda Ekim 2021'e kadar geçen sürede 37 milyon 821 bin 524 vatandaş, 44 milyon 619 bin 327 sertifika aldı. Artık bu sertifikaların tamamı e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Belgelerini yeni alan ya da daha önceden aldığı sertifikaya yeniden ulaşmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu sertifikalarına rahatça ulaşabilecekler.
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