Avrupa’da akaryakıt krizi büyüyor! Ucuz benzin için kilometrelerce yol gidiyorlar

Akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği Almanya'da sürücüler, daha ucuza benzin alabilmek için komşu ülke Çekya'ya yönelirken, ülkedeki benzin istasyonlarında özellikle hafta sonları metrelerce uzunlukta kuyruklar oluyor.Alman sürücüler, ülkede benzin ve motorin fiyatlarının 2012 yılının Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından çareyi komşu ülke Çekya sınırındaki Çek benzin istasyonlarında buldu.Alman sürücüler, daha ucuza benzin alabilmek için Çek benzin istasyonlarına yönelirken, istasyonlarda özellikle hafta sonları metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşuyor.Akaryakıt almak isteyen Almanlar, Çekya ve Polonya sınırındaki benzinliklerde kuyruklar oluşmasına neden oldu.Benzinliklere gelen araçların yüzde 95'i Alman plakalı araçlardan oluşuyor. Almanlar sadece araç depolarını değil, yanlarında getirdikleri akaryakıt bidonlarını da dolduruyorlar.Söz konusu istasyonlarda bir sürücünün yakıtını alıp kasada ödeme yapması ise toplam 40 dakika sürüyor.Sınır kasabalarında bulunan restoranlarda da yoğunluk yaşanırken, artışın yüzde 30'a yaklaştığı belirtiliyor. Çekya'daki marketlerden de alışveriş yapan Almanların özellikle sigara satın aldığı görülüyor.Çekya sınırındaki benzin istasyonuna Dresden'den gelen ve uzun kuyrukta bekleyen Hagen Baum (34) isimli Alman vatandaşı, 'Çekya'ya hem ucuz yemek için hem de litrede 40 cent euro kar ederek benzin almak için geliyorum' dedi.Polonya sınırındaki benzinliğe akaryakıt almak için gelen Daniel Stein, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'da akaryakıt fiyatlarının uçtuğunu ifade etti.Stein, Almanya'da benzin fiyatının yakında 2 avro civarında olacağını belirterek, 'Fiyatların nereye gideceğini kestiremiyoruz bile. Bu bizim gibi normal tüketiciler için kaldırılamaz bir durum. Burada akaryakıt ortalama 40 cent daha ucuz hatta bu, bazı yerlerde 50 cente kadar yükselebiliyor. O nedenle o kadar yolu buraya gelmeye değiyor.' dedi.Bir başka Alman Benjamin ise yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcında akaryakıt fiyatlarının çok ucuzladığını ancak Almanya'da çevre vergilerinin arttığını ve bu nedenle akaryakıt fiyatının iyice pahalılaştığını belirtti.İsmini vermek istemeyen başka bir Alman da iki aracı olduğunu ve benzini daha ucuz olduğu için Polonya'dan aldığını söyledi.Alman sürücü, 40 kilometre uzaklıktan geldiğini bidonlarla da benzin aldığı için bu yola değdiğini sözlerine ekledi.Almanya şoförler organizasyonu ADAC yaptığı açıklamada, dizel yakıtın ulusal günlük ortalama litre başına fiyatının 1.55 euro (yaklaşık 17.47 TL ) olduğunu duyurdu.Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan Dresden şehrinde bir litre Natural 95 benzin 1.79 euroya (yaklaşık 20.11 TL) satılırken, Dresden'den yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan Çekya'nın Chlumec kasabasındaki benzin istasyonlarında aynı benzinin 1 litresi 1.35 euroya (yaklaşık 15.17 TL) satılıyor. Litre başına 44 cent euro (yaklaşık 4.94 TL) tasarruf eden Almanlar, depo başına ise 20 ila 30 euro (yaklaşık 224 ila 337 TL) arasında değişen oranda tasarruf ediyorlar.Alman Federal İstatistik Ofisi'ne göre, tüketici fiyatları yükselmeye devam ederken, eylül ayı enflasyonu geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 arttı. Enflasyon oranı, Aralık 1993'ten bu yana ilk kez bu eylülde yüzde 4'ün üzerine çıktı. Uzmanlara göre, akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ederse kasım ayında enflasyon oranı yüzde 5'i bulabilir.