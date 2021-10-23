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Türkiye'den SİHA alan ülkeden ABD'yi şok eden açıklama: İzin vermeyeceğiz

Rusya ve Türkiye'den insansız hava araçları satın alacaklarını duyuran Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, ülke topraklarında ABD üssü istemediklerini vurguladı.

Türkiye'den SİHA alan ülkeden ABD'yi şok eden açıklama: İzin vermeyeceğiz
Ekleme: 23.10.2021 - 22:17 Güncelleme: 23.10.2021 - 22:21 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den SİHA alan ülkeden ABD'yi şok eden açıklama: İzin vermeyeceğiz
Türkiye ve Rusya'dan İHA'lar satın alacaklarını açıklayan Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, ülke topraklarında ABD'yi istemediklerini belirtti.

Başkent Bişkek'te basın toplantısı düzenleyen Caparov, "Rusya ve Türkiye'den İHA alacağız. Ayrıca şu anda Rusya'nın yardımıyla kendi reaktif uçaklarımızın onarımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'ye 'Bayraktar TB2' silahlı insansız hava aracı (SİHA) siparişi verdiklerini açıklamıştı.

Taşiyev, Rusya'dan da "Orlan-10 SİHA" satın aldıklarını ve keskin nişancı tüfekleri temin ettiklerini dile getirmişti.

"ABD'nin üs kurmasına izin vermeyeceğiz"
Caparov, Kırgızistan'ın ülke topraklarında ABD hava üssü kurulmasına müsaade etmeyeceğini belirtti.

Kant kentinde Rus askeri üssü bulunduğunu ve bunun yeterli olduğunu kaydeden Caparov, "Topraklarımızda iki üs bulundurarak kedi-fare oyunu oynamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eylül sonunda Politico, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, senatörlerle düzenledikleri basına kapalı bir brifingde Başkan Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki hedeflere karşı terörle mücadele misyonları yürütmeye yönelik Orta Asya'daki Rus üslerini kullanma konusunda görüşmelerde bulunduğunu söylediklerini öne sürmüştü.

Haberde, ABD'nin Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer bölge ülkelerinin hükümetleriyle görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti.
Türkiye'den SİHA alan ülkeden ABD'yi şok eden açıklama: İzin vermeyeceğiz
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