RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Beyaz TV'ye destek!
Kitre Bebek vurgunu ile ilgili Mansur Yavaş'a soru sormak isteyen Beyaz TV ekibine Mansur Yavaş'ın adamları tarafından yapılan yumruklu saldırının yankıları sürüyor. Yaşanan saldırıya tepki gösteren isimlerden biri de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin oldu.
Kitre Bebek vurgunu ile ilgili Mansur Yavaş'a soru sormak isteyen Beyaz TV ekibine Mansur Yavaş'ın adamları tarafından yapılan yumruklu saldırının yankıları sürüyor. Yaşanan saldırıya tepki gösteren isimlerden biri de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin oldu.
Beyaz TV ekibinin Mansur Yavaş'ın adamları tarafından saldırıya uğramasına tepki gösteren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi;
"Beyaz TV muhabirine yapılan bu saldırı asla kabul edilemez.
Saldırıyı kınıyor, Gen.Yay. Koord. Sn @OsmanGokcek_
şahsında Beyaz TV camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Demokrasimize, özgür medyaya yönelik bu menfur saldırı basın tarihimize kara bir leke olarak geçecektir"