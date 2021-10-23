RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Beyaz TV'ye destek!

Kitre Bebek vurgunu ile ilgili Mansur Yavaş'a soru sormak isteyen Beyaz TV ekibine Mansur Yavaş'ın adamları tarafından yapılan yumruklu saldırının yankıları sürüyor. Yaşanan saldırıya tepki gösteren isimlerden biri de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin oldu.

Kitre Bebek vurgunu ile ilgili Mansur Yavaş'a soru sormak isteyen Beyaz TV ekibine Mansur Yavaş'ın adamları tarafından yapılan yumruklu saldırının yankıları sürüyor. Yaşanan saldırıya tepki gösteren isimlerden biri de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin oldu.Beyaz TV ekibinin Mansur Yavaş'ın adamları tarafından saldırıya uğramasına tepki gösteren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi;