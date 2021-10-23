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PKK'nın iletişim ağları kesildi: Teröristler korku ve panik içinde...

Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele operasyonlarında son 4 yılda 951 telsiz ele geçirildi, bu telsizlerden 141'inin uzun menzilli ve ülkeler arası görüşme yapabilme özelliğine sahip olduğu tespit edildi. Telsizlerin ele geçirilmesi ile örgüt içi haberleşmeye darbe vuruldu. Bu nedenle sözde lider kadroyla görüşemeyen kırsaldaki teröristlerin korku ve panik içinde bulunduğu belirlenirken örgütten kaçışlar da hızlandı...

PKK'nın iletişim ağları kesildi: Teröristler korku ve panik içinde...
Ekleme: 23.10.2021 - 12:26 Güncelleme: 23.10.2021 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
PKK'nın iletişim ağları kesildi: Teröristler korku ve panik içinde...
Güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik operasyonlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken örgüte ait mağalar, sığınaklar ve barınaklar da tespit edildi. Örgütün kullandığı mağara ve sığınaklardaki arama ve taramalarda da çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında örgütün iletişimde kullandığı telsizler ve cihazlar da yer aldı.

KIRSALDAKİ TERÖRİST KORKU VE PANİK İÇİNDE...

Jandarma Genel Komutanlığınca kırsalda yürütülen başarılı operasyonlarla son dört yılda 810'u el telsizi, 141'i ülkeler arası görüşme yapabilme özelliğine sahip uzun menzilli cihazlar olmak üzere 951 telsiz ele geçirildi. Böylece örgütün iletişim ağlarının kesilmesi sağlandı.

Telsizlerin ele geçirilmesiyle örgüt içindeki iletişim azaldı. Bu nedenle sözde lider kadroyla görüşemeyen kırsaldaki teröristlerin korku ve panik içinde bulunduğu belirlendi.

ÖRGÜTTEN KAÇIŞLAR HIZLANDI

PKK'nın iletişim ağlarının kesilmesi, örgütten kaçışları ve teröristlerin teslim olmalarını da hızlandırdı.

Örgüt içinde yaşananlar teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Teslim olan teröristler, PKK'da İHA ve SİHA'lar tarafından yer tespitinin yapılmasından korkulduğunu, bu nedenle örgüt üyelerinin mağaralardan dışarı çıkamadığını, sözde üst düzey örgüt üyelerinin inisiyatifi tamamen alt kadrolara bıraktığını, teröristler üzerindeki otoritelerinin sarsıldığını belirtti.
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