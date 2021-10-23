Mansur Yavaş’ın korumaları gazeteciyi yumrukladı! İşte vandallığın görüntüleri...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın korumalarının, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kitre bebek vurgununa ilişkin soru soran Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak'ı yumrukladığı görüntülere ulaştı.MANSUR YAVAŞ'IN KORUMALARI SORU SORAN MUHABİRİ YUMRUKLADIOrtaya çıkan görüntülerde; Mansur Yavaş'ın korumalarının, soru sormak isteyen muhabir İsmail Çanak'ı defalarca yumrukladığı, Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nden çıkardığı açıkça görülüyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi; 150 liralık kitre bebeğe 11 bin 500 lira ödemişti! Soru soran gazeteciyi böyle yumrukladılar...POLİSLER, İSMAİL ÇANAK'I KORUMAYA ALDIGörüntülerde, polislerin, İsmail Çanak'ı korumaya aldığı görülüyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internette 150 liradan satılan kitre bebeklerden her birine, 11.500 liraya varan paralar ödediğine yönelik 'Bu da 'kitre' bebek vurgunu' başlıklı haber kamuoyunda geniş yankı buldu.YAVAŞ'A KİTRE BEBEK VURGUNUNU SORMAK İSTEYEN GAZETECİLER TARTAKLANDIAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler tartaklanmıştı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından darp edildi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin açılışına katılmıştı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 150 liradan satılan kitre bebeklerin 11.500 liraya satın alınmasını Mansur Yavaş'a sormak istedi.Mansur Yavaş'ın korumaları, İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz'ın görüntü almasını engellemek amacıyla geniş güvenlik önlemi aldı.Muhabir İsmail Çanak, kitre bebek vurgunu ile ilgili soruyu sormaya hazırlanırken kalabalık ekip kameraman Tansel Yılmaz'ı darp ederek alandan uzaklaştırdı ve görüntü almasını engelledi.Bu sırada muhabiri İsmail Çanak ise Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin yakınında bulunan 50-60 kişilik kalabalık bir grup tarafından yumruklandı.Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameramanı Tansel Yılmaz, emniyet yetkililerinin hızlı müdahalesiyle yoğun güvenlik önlemi altında bölgeden uzaklaştırıldı ve Beypazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.