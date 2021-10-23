Mansur Yavaş'ın adamları Beyaz TV ekibine saldırmıştı! Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor...
Kitre Bebek vurgunu ile ilgili Mansur Yavaş'a soru sormak isteyen Beyaz TV ekibine Mansur Yavaş'ın adamları tarafından yapılan yumruklu saldırının yankıları sürüyor. Mansur Yavaş'a söz konusu saldırı ile ilgili birçok isimden tepki geldi.
Kitre Bebek vurgunu skandalıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ın piyasa değeri 150 lira olan bir oyuncak bebeğe 11 bin 500 verdiği ortaya çıkmıştı.
Olayla ilgili Mansur Yavaş'a soru sormak isteyen Beyaz TV muhabiri ve kameramanı Mansur Yavaş'ın adamları tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Yaşanan skandal saldırının ardından Mansur Yavaş'a birçok isimden tepki yağdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek şunları söyledi;
'Basın tarihinin en büyük linç girişimi...
Çoğu belediyede çalışan Mansur Yavaş'ın bodyguardları bir talimatla Beyaz TV Muhabirine toplu linç girişiminde bulunuyor.
Mansur Cumhurbaşkanı olacakmış (!)
Magandalara gün doğdu...
Artık sokakta gezecek muhalif dayağa hazır olsun'
AK PARTİ MKYK üyesi Mücahit Birinci;
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ;
'Mansur Yavaş, yaptığı uçuk harcama sonrası soru sormak isteyen gazetecileri darp ettirmiş. Soru sanal mecrada sorulsa belki ajans bir cevap bulurdu ama gerçekte sorulunca belli ki Mansur Bey'in anladığı dil şiddetmiş. Basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'
Gazeteci Nazif Karaman;
'Ankara'da soru sordu diye Beyaz TV muharine saldıran CHP'li Mansur Yavaş'ın adamlarını kınıyorum. CHP'nin basın özgürlüğünden anladığı sopa atmak galiba. Ne zamandan beri soru sormak suç oldu???'
AK PARTİ'li Ömer Arvas;
'Yaptığı fahiş fiyatlı alım sorulan Mansur Yavaş, Beyaz Tv'nin gazetecilerini dövdürtmüş.
O makam, hırsızlık yapmak, hırsızlığın üstünü örtmek, haberciye saldırmak, vandallık için değil millete hizmet etmek için var!
Mafya mısınız, belediye başkanı mı?'
Ulus Haber Genel Yayın Yönetmeni Cenzgi Alçayır;
'BEYAZ TV ekibine 40-50 KİŞİLİK bir grupla saldırdıysanız,
KİŞİLİĞİNİZ ortaya çıkmış demektir..!
Özetle;
KİŞİLİK'SİZSİNİZ!'