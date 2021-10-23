Mansur Yavaş'ın adamları Beyaz TV ekibine saldırmıştı! Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor...

Kitre Bebek vurgunu ile ilgili Mansur Yavaş'a soru sormak isteyen Beyaz TV ekibine Mansur Yavaş'ın adamları tarafından yapılan yumruklu saldırının yankıları sürüyor. Mansur Yavaş'a söz konusu saldırı ile ilgili birçok isimden tepki geldi.

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ;

Gazeteci Nazif Karaman;

Kitre Bebek vurgunu skandalıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ın piyasa değeri 150 lira olan bir oyuncak bebeğe 11 bin 500 verdiği ortaya çıkmıştı.Olayla ilgili Mansur Yavaş'a soru sormak isteyen Beyaz TV muhabiri ve kameramanı Mansur Yavaş'ın adamları tarafından yumruklu saldırıya uğradı.Yaşanan skandal saldırının ardından Mansur Yavaş'a birçok isimden tepki yağdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek şunları söyledi;AK PARTİ'li Ömer Arvas;Ulus Haber Genel Yayın Yönetmeni Cenzgi Alçayır;