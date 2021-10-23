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İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tamer Akkal: Terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar bunun en yakın şahitlerinden biri benim

İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal, muhalefeti HDP üzerinden eleştirdi. HDP'nin oyunu alabilmek için terör örgütüyle iş birliği yapıldığını belirten Akkal, "Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim. Onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım." dedi. Akkal, "Sadece PKK’sı değil, FETÖ’sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tamer Akkal: Terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar bunun en yakın şahitlerinden biri benim
Ekleme: 23.10.2021 - 19:43 Güncelleme: 23.10.2021 - 19:49 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tamer Akkal: Terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar bunun en yakın şahitlerinden biri benim
AK Parti Manisa İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda İYİ Parti'den milletvekili olan daha sonra istifa ederek AK Parti'ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal da konuşma yaptı.

Muhalefeti HDP üzerinden eleştiren Akkal, “Üzülerek görüyoruz ki muhalefet, HDP'nin oyunu alabilmek adına önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmamak adına bu terör örgütüyle de onun siyasi sözcüleriyle de üzülerek görüyoruz ki iş birliği içerisindeler. Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim.' dedi.

'Bildiğiniz gibi geçmişte İYİ Parti'den milletvekili seçilerek meclise girmiştim. Allah'a bin şükür bugün AK Parti ailesinin içerisine katıldım.' diyen Akkal, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Allah'a bin şükür ki yine dün onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım. Olunması da mümkün değil, çünkü muhalefetin içerisine öyle bir sızmışlar ki sadece PKK'sı değil, FETÖ'sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil. Biz şimdi AK Parti ailesi olarak, tüm milletvekillerimizle birlikte milletimizi de arkamıza alarak bu yapılara karşı mücadele ediyoruz” diye konuştu.'
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İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tamer Akkal: Terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar bunun en yakın şahitlerinden biri benim
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