İçişleri Bakanı Soylu: Terörün sanatı kullandığına ilk kez şahit oldum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Deniz Feneri 25. Hizmet Yılı Özel Programı'na katıldı.Programda konuşan Bakan Soylu, 10 büyükelçinin Türk yargısını hedef alan açıklaması ile ilgili 'Topuyla gelsinler, tüfeğiyle gelsinler. 10 büyükelçisiyle değil, dünyadaki bütün büyükelçileriyle buraya toplansınlar. Vallahi bu milletten bir kıl dahi koparamazlar' dedi.AFGANİSTAN'DAKİ KARDEŞLERİMİZİ BİZ YALNIZ BIRAKAMAYIZBakan Soylu Afganistan'daki kardeşlerimizi biz yalnız bırakamayız diyerek 'Amerika her türlü hesabı yapar. Onlar karıştırırlar, müslüman coğrafyaya ızdırap verir, zayıflatmaya çalışırlar ve oradaki insanları sahipsiz bırakmaya çalışırlar. Ama ne olursa olsun biz insanlığı yalnız bırakamayız, bırakmayacağız da. Elimizden gelen bütün insani yardımı ortaya hep beraber koymaya devam edeceğiz. Ben orada da her türlü gayretimiz olacağını da yürekten inanıyorum' diye konuştu.TERÖRÜN SANATI KULLANDIĞINA İLK KEZ ŞAHİT OLDUMBakan Soylu ,' Diyarbakır'da bir manzarayla karşılaştım. Bir 'Hafıza Odası' oluşturmuşlar. Çerçevesini de sanat diye sunmuşlar. Hafıza Odasında maalesef özellikle terör örgütü ile iş tutan ve onun siyasi uzantısı ile iş tutan bir anlayışı gerçekleştirmişler. Hendek olayları da dahil olmak üzere, Kobani olayları da dahil olmak üzere oradaki terör örgütü mensuplarını orada bir noktaya almıştır. Ve sanatı istismar etmiştir. Ben ticaretin sanatı kullandığı çok gördüm. Siyasetin de sanatı çok kullanıldığını, çok istismar ettiğini gördüm. Hatta Gezi olaylarında sanatın nasıl vandalizmin ve bu ülkenin huzurunu bozmak için istismar edildiğini ve kullanıldığını hepimiz şahit olduk. Ama ifade etmek isterim ki terörün sanatı kullandığına ilk kez şahit oldum. Bunlardan korkulur. Sanat ötekileştirmez. Sanat terörü kendisine alet etmez. 1 buçuk 2 kilometre ileride Diyarbakır annelerini görmeden hafıza odası yapanlara sadece acıyorum. Bedirhan bebeği o hafıza odası içerisinde koymadan teröre meşruiyet kazandırmaya çalışanlara sadece acıyorum. Kendisine sanatçı kisvesi altında terör örgütüne bir vesileyle terör örgütünün siyasi koluna kullandıranlara da daha fazla acıyorum' ifadelerini kullandı.