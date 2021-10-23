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Genelge 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi! Hastanelerde 'Emzirme Destek Birimleri' kurulacak

Sağlık Bakanlığınca, yılda bin ve üzerinde doğumun olduğu hastanelerde anne sütü ve emzirme konusunda annelerin karşılaşabilecekleri problemlerin çözümlenmesi için "Emzirme Destek Birimleri" oluşturulacak.

Ekleme: 23.10.2021 - 13:01 Güncelleme: 23.10.2021 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Genelge 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi! Hastanelerde 'Emzirme Destek Birimleri' kurulacak

Sağlık Bakanlığınca, yılda bin ve üzerinde doğumun olduğu hastanelerde anne sütü ve emzirme konusunda annelerin karşılaşabilecekleri problemlerin çözümlenmesi için "Emzirme Destek Birimleri" oluşturulacak.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce "Bebek ve Küçük Çocuk Beslenme Programları" konulu genelge 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Buna göre, beslenme yetersizliklerinin önlenmesi için emzirmenin doğumdan sonra en kısa sürede başlatılması, bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6. ayın ardından uygun ek besinlerle emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi için "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" yürütülüyor.

Program kapsamında, sunulan hizmetlere göre kurum ve iller için Bebek Dostu Hastane (BDH), Bebek Dostu Sağlık Kuruluşu, Bebek Dostu İl, Altın Bebek Dostu İl tanımlamaları kullanılıyor.

Halihazırda 156 ülkede uygulanan program kapsamında dünya genelinde 20 binin üzerindeki BDH'den 1329'u Türkiye'de bulunuyor.

Çalışmalar sonucunda sadece anne sütü ile beslenen bebek oranında artış sağlanırken, bir süre emzirilen çocukların oranı yüzde 96,5'e, ortanca emzirme süresi de 17 aya yükseldi.

"EMZİRME DANIŞMANLARI" GÖREV YAPACAK

Tüm bebeklerin beslenmesinin sağlıklı başlaması ve sürdürülmesi için yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, yıllık doğum sayısı 500 ve üzeri olan BDH'lerde program izleme komitesi kurulacak. Bu komite aracılığıyla kurumun BDH iç denetimleri sürdürülecek ve devamlılığı sağlanacak.

Yıllık bin ve üzerinde doğum olan hastanelerde "Emzirme Destek Birimleri" oluşturulacak. Bu birimlerde görev yapacak yetkin sağlık profesyonelleri, annelerin, anne sütü ve emzirme konusunda yaşayabilecekleri sorunların çözümü için hizmet verecek.

Ayrıca yılda 500 ve üzeri doğum olan hastanelerdeki ebe, hemşire veya doktorlar arasından "emzirme danışmanları" belirlenecek. Hastanelerden yıllık 500-1000 doğum olanlarda en az 2, 1000-2000 doğum olanlarda en az 3, 2000-4000 olanlarda en az 4, 4000 üstü doğum olanlarda en az 5 "emzirme danışmanı" görev yapacak.
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