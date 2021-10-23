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Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'dan Cumhuriyet'in skandal manşetine yalanlama

Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun; Cumhuriyet Gazetesi’nin manşetinde yer alan “Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi” şeklindeki ifadelerin şahsına ait olmadığını söyledi. Altun, "Husumetten kaynaklı yaftalama ve mesnetiz yakıştırmaların bazı haber siteleri ve gazetelerde TÜGVA ile zorlama bağlantılarla ilişkilendirilmeye çalışılarak habermiş gibi servis edilmesi son derece talihsiz olmakla birlikte kasıtlıdır da.” dedi.

Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'dan Cumhuriyet'in skandal manşetine yalanlama
Ekleme: 23.10.2021 - 15:45 Güncelleme: 23.10.2021 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'dan Cumhuriyet'in skandal manşetine yalanlama
Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun; "TÜGVA, TÜRGEV, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıf ve STK'lar kamu yararına çalışan dolayısı ile ülkemiz için faydalı nesiller yetiştirme gayreti içinde olan kurumlardır. Böylesine güzide vakıf ve STK'lar hakkında 'paralel yapı, terör örgütü' gibi mesnetsiz nitelendirmeler yapılması ve konuya ismimin alet edilmek istenmesinden büyük rahatsızlık duyduğumu açık yüreklilikle ifade etmek isterim" dedi.

Salih Altun'un açıklamaları şöyle:

"Bitlis Vali Yardımcısı olarak görev yaptığım 2015-2016 dönemi ile ilgili bazı basın yayın organlardan çıkan haberlerde ismimin geçmesi nedeni ile kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur."

"Devletimizin şahsıma gösterdiği güven ve teveccühe layık olmaya çalışarak yaklaşık 17 yıldır mülki idare amirliği mesleğini sürdürmekteyim."
"2014, 2015 ve 2016 yıllarında valilerimin de teveccühü ile Bitlis'te Vali Vekilliği ve Terörle Mücadele ve Göç Koordinatörlüğü gibi önemli görevlerde bulundum."

"Devletimize ihanet eden başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm şer odakları ile layıkı ile mücadele ettim."

"Nitekim 15 Temmuz 2016 hain darbe gecesi de Bitlis Vali vekili olarak vatansever kamu görevlileri ve halkımız ile birlikte darbeye karşı koydum ve darbecilerin tutuklanmasını sağladım."

"Süre gelen bu mücadele esnasında bir çok kripto unsurun husumeti ile karşılaştığım ve bu husumetin hala devam ettiği de yadsınamaz bir gerçektir."

"Husumetten kaynaklı yaftalama ve mesnetiz yakıştırmaların bazı haber siteleri ve gazetelerde TÜGVA ile zorlama bağlantılarla ilişkilendirilmeye çalışılarak habermiş gibi servis edilmesi son derece talihsiz olmakla birlikte kasıtlıdır da."

"TÜGVA, TÜRGEV, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıf ve STK'lar kamu yararına çalışan dolayısı ile ülkemiz için faydalı nesiller yetiştirme gayreti içinde olan kurumlardır."

"Böylesine güzide vakıf ve STK'lar hakkında 'paralel yapı, terör örgütü' gibi mesnetsiz nitelendirmeler yapılması ve konuya ismimin alet edilmek istenmesinden büyük rahatsızlık duyduğumu açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Kamu oyuna saygı ile duyurulur."
Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'dan Cumhuriyet'in skandal manşetine yalanlama
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