Cristiano Ronaldo: Gücümü kaybedersem milli takımı bırakırım

Yıldızının parladığı Manchester United'a geri dönerek futbol camiasının oklarını tekrar üzerine çeviren Cristiano Ronaldo, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu."Manchester United'da birkaç değişikliğin yapılması gereken zaman gelmişti" diyen Portekizli yıldız, "Beni aldılar, Varane'ı aldılar, Sancho'yu aldılar. Adaptasyon zaman alacak, oynamak istediğimiz sisteme uyum sağlamak da zaman alacak ancak her şeyin mümkün olduğunu adım adım aklımıza kazımalıyız" diye konuştu."HERKES FEDAKARLIK YAPARSA, İYİ BİR TAKIM OLURUZ"Önceliğinin her zaman takım olduğunu kaydeden Ronaldo, "Ben bireysel performansımı konuşmak istemiyorum, her zaman takımı öne koyarım. Bir şeyleri birlikte kazanmak, tek başına kazanmaktan çok daha kolaydır. Buna inanıyorum, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Takımda herkes rolünün farkında olmalı. Ben takımdaki rolümü biliyorum. Benim görevim goller atmak, takıma tecrübemle yardım etmek ve oyunu anlamak. Herkes takım için fedakarlık yaparsa, daha iyi bir takım oluruz. Arkamızda harika taraftarlar var, harika bir stadımız var, harika bir takımımız var. Böyle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı."EĞER GÜCÜMÜ KAYBEDERSEM EMEKLİ OLURUM""Milli takımı bırakmak istiyor musun" sorusuna cevap veren deneyimli oyuncu, "Portekiz Milli Takımı'ndan neden emekli olayım ki, henüz zamanım gelmedi. Bunun kararını ben vereceğim. Eğer artık koşamayacağımı, şut çekemeyeceğimi, gücümün gittiğini hissedersem olabilir. Ancak bu konularda hala başarılıyım, devam etme konusunda motive durumdayım." diye belirtti."DAHA İYİ OLMAK İSTİYORUM"Futbolu çok sevdiğini söyleyen Ronaldo, "Ana kelime, motivasyon. İşimi yapmak, insanları mutlu etmek, ailemi mutlu etmek, taraftarları ve kendimi mutlu etmek için motivasyonumu koruyorum. Daha iyi olmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan, en çok galibiyet alan, en çok asist yapan. Her şeyi en çok yapan oyuncuyum. Böyle devam etmek istiyorum. Futbol oynamayı seviyorum, insanları mutlu etmek hoşuma gidiyor." diye ekledi.