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CHP'li Özel: Başörtülü annelerin orduevlerine sokulmamasının CHP'ye mal edilmesi yanlış

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin laiklik çizgisinden kaydığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Laiklik meselesinde geçmişte toplum laikliği farklı algılıyordu. Bu anlamda CHP’nin bir derdi var; o da belli konularda yapılan yanlışların kimin tarafından yapıldığına bakılmaksızın doğrudan partiye mal edilmesi." diye konuştu. 28 Şubat sürecinde başörtülü bir arkadaşının derse alınmaması üzerine kendisinin de derse girmediğini anlatan Özel, "Orduevlerine başörtülü annelerin sokulmamasının CHP’ye mal edilmesi kadar yanlış bir şey yok." diye konuştu.

CHP'li Özel: Başörtülü annelerin orduevlerine sokulmamasının CHP'ye mal edilmesi yanlış
Ekleme: 23.10.2021 - 00:23 Güncelleme: 23.10.2021 - 00:34 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Özel: Başörtülü annelerin orduevlerine sokulmamasının CHP'ye mal edilmesi yanlış
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Politik Yol'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burada kendisine yöneltilen "CHP’nin laiklik çizgisinde değişiklik oldu mu?" sorusuna yanıt veren Özel, "CHP’nin altı okundan bir tanesi laiklik ve ona bütün CHP’liler gönülden bağlılar sarılıyorlar. Laiklik meselesinde geçmişte toplum laikliği farklı algılıyordu. Bugün özellikle 15 Temmuz darbe girişim sırasında, kimlerin tankları sürdüğüne, kimlerin bombayı atıp darbeyi planladığına baktığınızda, bunların devlete yerleştirildiği süreçte liyakat değil sadakate önem verip, “bunlar filanca tarikattandır” diyenlerin bu ülkeye neyi yaptığı görüldü ve laikliğin ne kadar önemli olduğu toplum tarafından da benimsendi." diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL: BAŞÖRTÜLÜ ANNELERİN ORDUEVLERİNE ALINMAMASININ CHP'YE MAL EDİLMESİ KADAR YANLIŞ BİR ŞEY YOK
Bu anlamda partilerinin bir derdi olduğunu ifade eden Özel, "O da belli konularda yapılan yanlışların kimin tarafından yapıldığına bakılmaksızın doğrudan partiye mal edilmesi." dedi.

CHP’ye 28 Şubat sürecinde başörtüsünden dolayı üniversiteye sokulmayanların hesabının sorulduğunu söyleyen Özel, "Bir gerçek var; ben kendi okulumda başörtüsünden dolayı laboratuvara sokulmak istemeyen arkadaşım için 'O girmezse biz de girmiyoruz' diye itiraz etmiş birisiyim. Ben o gün de laiktim bugünde laikim. Orduevlerine başörtülü annelerin sokulmamasının CHP’ye mal edilmesi kadar yanlış bir şey yok." ifadelerini kullandı.
CHP'li Özel: Başörtülü annelerin orduevlerine sokulmamasının CHP'ye mal edilmesi yanlış
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