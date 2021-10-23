  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Angela Merkel, katıldığı son AB zirvesinde mevkidaşlarıyla vedalaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, katıldığı 107'nci ve son AB zirvesinde mevkidaşları ve AB yetkilileriyle vedalaştı.

Angela Merkel, katıldığı son AB zirvesinde mevkidaşlarıyla vedalaştı
Ekleme: 23.10.2021 - 02:13 Güncelleme: 23.10.2021 - 02:23 / Editör: Ozge Selin
Angela Merkel, katıldığı son AB zirvesinde mevkidaşlarıyla vedalaştı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin toplantısı devam ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katıldığı son zirve olması nedeniyle mevkidaşlarıyla sohbet ettiği anlar kameralara yansırken, katıldığı 107'nci ve son AB zirvesinden sıcak mesajlarla uğurlandı.

''O ZAMAN HEPİNİZE İYİ HAFTASONLARI''
Zirve sonundaki 20 dakikalık basın toplantısı sonrasında sözcüsü Steffen Seibert'e bakarak, "Bitti değil mi?" diye soran ve "Evet" yanıtının ardından sıradan bir toplantıymış gibi, "O zaman hepinize iyi haftasonları" diyerek salonu terk eden Merkel, sade bir veda gerçekleştirmiş oldu.

AB'deki çalışma arkadaşları ise Merkel'e küçük bir kutlama etkinliği ve övgü dolu sözlerle veda etti.

''SEN BİR ANITSIN''
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Merkel'in AB için öneminin kelimelere sığamayacağını söyleyerek, "Merkelsiz bir AB Konseyi Vatikansız bir Roma'ya, Eyfel Kulesiz bir Paris'e benzer. Sen bir anıtsın" dedi.

Merkel'e veda hediyesi olarak, 2017 yılından beri AB liderlerinin düzenlendiği AB Konseyi binasının küçük bir heykeli verildi.

OBAMA MERKEL'E VEDA VİDEOSU GÖNDERDİ
ABD'nin eski başkanı Barack Obama da Merkel'i unutmadı. Merkel'e veda etkinliğine son 16 yılın en iyi Merkel görüntülerinden yapılmış bir video derlemesi gönderen Obama, Merkel'in "mizahını, bilgece pragmatizmini ve şaşmaz ahlaki pusulasını" övdü.

''UZLAŞMA MAKİNESİ''
Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ise Merkel'in yıllar boyunca hemen her sorunda uzlaşma için gösterdiği çabaları özetleyerek Almanya Başbakanı'nı "uzlaşma makinesi" olarak nitelendirdi.

Merkel ilk göreve geldiği dönemde 2005 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chriac ve İngiltere Başbakanı Tony Blair arasında AB mali planıyla ilgili patlak veren krizde başarıyla arabuluculuk yaparak dikkatleri üzerine çekmiş, ardından 2007'deki küresel mali kriz, 2010'da başlayan Euro krizi, 2015'deki sığınmacı krizi ve ardından gelen Brexit ve korona krizlerinde de arabulucu rolü ve uzlaşmacı tutumuyla öne çıkmıştı.

MERKEL'E YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Merkel'e yönelik en belirgin eleştiri ise yeterince vizyoner olmaması. Merkel'i eleştirenler 16 yıl boyunca Almanya'nın en büyük nüfusa ve en büyük ekonomiye sahip ülkesini yönetmesine rağmen geleceğin Avrupası ile ilgili bir vizyon oluşturmadığına işaret ediyor.

Sıkça dile getirilen bir başka suçlama ise Merkel'in kırmızı çizgiler çekmeye yanaşmadığı için Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde otoriter eğilimlerin gelişmesinde bir payı bulunduğu yönünde.

Angela Merkel, katıldığı son AB zirvesinde mevkidaşlarıyla vedalaştı
S&P'den Türkiye açıklaması: Hızlı toparlandı büyümeye devam edecek
CHP'li Özel Kılıçdaroğlu'nun izinde: Haddini aşarak Bakan Soylu'yu tehdit etti
Türk SİHA'ları PKK kontrolündeki Kamışlı ve Ayn el Arab semalarında
Günün şakası bu kez de CHP'li Özgür Özel'den! 'Başörtülü annelerin orduevlerine sokulmamasının CHP'ye mal edilmesi yanlış'
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Belediye başkanı mısın mafya bozuntusu musun?'
Biden'dan canlı yayında tuhaf hareketler! Kimse ne olduğunu anlamadı!
CHP'nin yaptırdığı heykeli 'AK Parti yaptı' diyerek alay eden İYİ Partili Özkan paylaşımını sildi
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
Antalya'daki sosyal medya cinayetinde yeni gelişme! Katil tutuklandı...
Suruç'ta 34 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının failinin cezası belli oldu
22 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Cezayir BMGK toplantısından çekildi: Kötü niyetler taşıyor
Soros'un oğlundan Kavala çağrısı: Haksız yere hapsedildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 6 terörist ölü olarak ele geçirildi
Mansur Yavaş’ın korumaları, kitre bebek vurgunuyla ilgili soru soran gazetecileri darbetti
Türk bilim insanlarından gargara ile korona testi!
Mehmet Sevigen: CHP'nin önündeki en büyük engel Kılıçdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleridir
Oda TV MİT'in MOSSAD ajanlarını enselemesinin ardından İsrailli casusların sözcülüğüne soyundu
Uzman Çavuş Burak Tortumlu son yolculuğuna uğurlandı
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı

Pucca’nın yargılandığı davada karar çıktı!

Pucca’nın yargılandığı davada karar çıktı!

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü!

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü!

Gramla satılıyor: Kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

Gramla satılıyor: Kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor