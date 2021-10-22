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Yaralı askere zamanında ambulans göndermeyen başhekim görevden alındı

Ovacık'ta operasyon sırasında yaralanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde ihmali olduğu öne sürülen başhekim açığa alındı.

Yaralı askere zamanında ambulans göndermeyen başhekim görevden alındı
Ekleme: 22.10.2021 - 09:41 Güncelleme: 22.10.2021 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Yaralı askere zamanında ambulans göndermeyen başhekim görevden alındı
Tunceli'de teröre karşı başlatılan Eren-7 Operasyonu sırasında yaralanan 1 askerimiz şehit oldu.

Ovacık’taki operasyonda yaralanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilmesine ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

"UZMAN ÇAVUŞ TORTUMLU, KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU"

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."


"BAŞHEKİM AÇIĞA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

"Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır."
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