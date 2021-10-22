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Uluslararası ajanslar son dakika duyurdu! Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz hafta iki kez bastonla görüntülenen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e doktorlar dinlenme tavsiyesinde bulunmuştu.

Uluslararası ajanslar son dakika duyurdu! Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı!
Ekleme: 22.10.2021 - 01:16 Güncelleme: 22.10.2021 - 01:16 / Editör: Ozge Selin
Uluslararası ajanslar son dakika duyurdu! Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı!
KUZEY İRLANDA SEYAHATİ İPTAL OLMUŞTU

Kraliçe'nin Kuzey İrlanda seyahati de bu kapsamda iptal olmuştu. İngiliz basınında yer alan flaş gelişmeye göre; II. Elizabeth, çarşamba gününü hastanede geçirdi.

"SEYAHAT İPTALİNİN KORONAVİRÜSLE ALAKASI YOK"

Basında yer alan bir başka habere göre ise; Kuzey İrlanda seyahatinin iptalinin koronavirüsle ilgili olmadığına da yer verildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hastanede tedavi altına alındı." ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca Kraliçe'nin çarşamba gününü dinlenerek geçirdiği de belirtildi.
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Uluslararası ajanslar son dakika duyurdu! Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı!
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