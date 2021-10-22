Türk SİHA'ları PKK kontrolündeki Kamışlı ve Ayn el Arab semalarında

PKK/PYD'nin Azez'de iki polisi şehit etmesi bardağı taşıran son damla oldu.ABD'den cesaret alan terör örgütü, son iki ayda hem Mehmetçik'e hem Suriye Milli Ordusu ve sivillere en az 130 saldırı düzenledi.Bu saldırılar, ABD ve Rusya’nın boşaltma sözü verdiği ancak PKK’nın işgali sürdürdüğü Münbiç, Tel Rıfat, Ayn İsa ve Tel Halaf'tan geldi.ERDOĞAN'DAN OPERASYON SİNYALİCumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık tahammülümüz kalmamıştır, gereken adımları atacağız" diyerek terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sinyali verdi.SİHA'LAR PKK İŞGALİNDEKİ BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTERİYORBu gelişme sonrası Türk SİHA’ları, Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütü işgali altındaki Kamışlı ve Ayn el-Arab üzerinde faaliyet gösteriyor.