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Suruç'ta 34 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının failinin cezası belli oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanık Yakup Şahin, 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Suruç'ta 34 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının failinin cezası belli oldu
Ekleme: 22.10.2021 - 20:11 Güncelleme: 22.10.2021 - 20:15 / Editör: Ozge Selin
Suruç'ta 34 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının failinin cezası belli oldu
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015’te DEAŞ terör örgütü tarafından Suriye’nin Ayn El Arap kentine kitap ve oyuncak götürmek gerekçesiyle Amara Kültür Merkezi’nde toplanıp basın açıklaması yapan Sosyalist Gençlik Dernekler Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik canlı bombalı saldırı düzenlendi.

DEAŞ terör örgütü üyesi Abdurrahman Alagöz tarafından düzenlenen saldırıda 33’ü SGDF üyesi olmak üzere 34 kişi hayatını kaybetti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Şanlıurfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 21’inci duruşması gergin başladı. Mütalaanın okunmasının ardından ölen ve yaralananların avukatları söz alarak konuşmak istedi.

Mahkeme başkanı önceki duruşmada söz haklarını kullanmayacakları yönünde beyanda bulundukları için duruşmaya katılan avukat ve mağdurlar ile yakınlarına söz hakkı verilmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine mağdurların yakınları yerlerinden kalkarak tepki gösterdi.

Tepkilerin büyümesi üzerine duruşma salonuna jandarma ekipleri çağrıldı. Gerginliğin devam etmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, bazı kişiler ile avukatlarına söz hakkı verilmesi yönünde karar aldı.

Saldırıda yaralananlar ile ölenlerin yakınları söz alarak sırayla konuştu. Duruşmaya saldırının tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı.

Şahin, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatını istedi.

34 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI
Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin’i 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, 70 kez ise 27 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.
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