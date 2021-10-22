Sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı!

Suudi Arabistan, geçtiğimiz hafta koronavirüse karşı iki doz aşı yaptıranlar için tedbirlerin gevşetilmesine yönelik karar almıştı.Bu kapsamda Mescid-i Haram'da, ilk sosyal mesafesiz sabah namazı kılınmıştı.CUMA NAMAZINI SOSYAL MESAFESİZ KILDILARMekke'deki Mescid-i Haram'da, salgın nedeniyle uzun bir sürenin ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı da eda edildi.Namaza gelenler, maskelerini takarak ibadetlerini gerçekleştirdi.TAM KAPASİTE İBADET KARARIRiyad yönetiminin aldığı karar kapsamında Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin, 17 Ekim'den itibaren tam kapasite olarak ibadete açılmasına izin verilmişti.