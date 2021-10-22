Sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı!
Riyad yönetiminin aldığı kararın ardından Mescid-i Haram'da Müslümanlar, cuma namazı için bir araya geldi.
Suudi Arabistan, geçtiğimiz hafta koronavirüse karşı iki doz aşı yaptıranlar için tedbirlerin gevşetilmesine yönelik karar almıştı.
Bu kapsamda Mescid-i Haram'da, ilk sosyal mesafesiz sabah namazı kılınmıştı.
CUMA NAMAZINI SOSYAL MESAFESİZ KILDILAR
Mekke'deki Mescid-i Haram'da, salgın nedeniyle uzun bir sürenin ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı da eda edildi.
Namaza gelenler, maskelerini takarak ibadetlerini gerçekleştirdi.
TAM KAPASİTE İBADET KARARI
Riyad yönetiminin aldığı karar kapsamında Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin, 17 Ekim'den itibaren tam kapasite olarak ibadete açılmasına izin verilmişti.