Selçuk Bayraktar'dan babası Özdemir Bayraktar ile ilgili paylaşım

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü olan BAYKAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın ölümü, ailesi başta olmak üzere sevenlerini adeta yıktı.OĞLU, ACI HABERİ VERDİMilli SİHA'ların öncü isminin acı haberini oğlu Haluk Bayraktar, sosyal medyadan duyurdu.Haluk Bayraktar, “Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin.” diye yazdı.BİNLERCE KİŞİ UĞURLADIBAYKAR’dan yapılan açıklamada ise “Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA’larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk’a yürüdü…” denildi.Özdemir Bayraktar, Fatih Camisi'nde binlerce kişi ile kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.“DUA EDEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN”72 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, silahlı insansız hava araçlarının öncü ismi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran bir paylaşım daha geldi.Sosyal medya hesabından, babası ve amcasının yer aldığı görüntüleri paylaşan Bayraktar, “Babam ve amcam… Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun… Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin…” ifadelerini kullandı.