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Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir? Neyin Var uygulaması ne işe yarar?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Neyim Var projesi birçok vatandaşın araştırma konularından biri. Vatandaşların sağlık verilerine online olarak ulaşmasını sağlayan Neyim Var uygulaması çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir? Neyin Var uygulaması ne işe yarar? Bakanlığın yeni hizmeti E-Nabız Neyim Var nasıl kullanılır?

Ekleme: 22.10.2021 - 16:56 Güncelleme: 22.10.2021 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir? Neyin Var uygulaması ne işe yarar?
Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var' isimli bir uygulama geliştirdiğini duyurdu. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, uygulama hakkında bir açıklama yaparak, bu hizmet sayesinde hastalar ve doktorlar arasındaki bilgi sorununun azaltılacağını ve tıbbi bilgi alışverişinin hızlandırılacağını söyledi. Bunun üzerine Neyim Var uygulaması ile ilgili pek çok soru araştırılmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir? Neyin Var uygulaması ne işe yarar? İşte Neyim Var uygulamasına dair tüm detaylar…

Neyim Var Uygulaması Nedir?


Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Neyim Var uygulaması ile hastaların doğru branş ve uzmanlığa yönlendirilmesi ve geçmiş hastalıklarının online olarak kayıt altına alınması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Neyim Var uygulaması, kullanıcı şikayetlerinden alınan bilgileri ve kullanıcının geçmiş sağlık verilerini kullanarak zengin bir sorgulama işlemi başlatabilen, hastanın hangi polikliniklere gitmesi gerektiğini öneren yapay zeka destekli 'uzman sistem' uygulamasıdır. Sorgu verilerini ve olası tanıları hastanın göreceği doktorlarla paylaşın.

Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir? Neyin Var uygulaması ne işe yarar?

Neyim Var Uygulaması Ne İşe Yarar?


Sağlık Bakanı yardımcısı Şuayip Birinci uygulamanın ne işe yaradığını ' Geçen hafta açtığımız bu uygulamaya 2 milyon giriş oldu. Uygulama kullanıcılara anlayabileceği tıbbi soruları soruyor. Sonra da branş önerisinde bulunuyor. Sistemde hekimin hastayı muayene ettiği zaman, verilen cevaplar da görülüyor. Bundan sonraki süreçte, bu geri bildirimlerle tedavi süreçlerini daha etkin planlamayı hedefliyoruz. Sistem hekimlere de yardımcı olacak. Neyim Var sistemi, hekimin tanıya ne kadar hızlı ulaştığını ölçecek ve o kişiye makale önermeye başlayacak. Böylece hekimin sürekli öğrenme kapasitesini geliştirip, ona yardım edeceğiz ve sağlık profesyonellerinin elini rahatlatacağız ' sözleriyle anlattı.

E-Nabız ile Neyim Var Nasıl Kullanılır?


Sisteme giriş yapın, https://www.neyimvar.gov.tr bağlantısını kullanın ve sistemin 'Giriş' sayfasındaki 'e-Nabız ile Giriş Yap' butonuna tıklayın. 'e-Nabız ile giriş yap' butonuna tıkladığınızda e-Nabız uygulaması giriş sayfası açılacaktır. E-Nabız'a giriş yapmak için giriş yöntemlerinden birini kullanın. e-Nabız uygulamasında 'Neyim Var Girişi' bağlantısını tıklayın. 'Hangi ayrıntılı iznim var' sayfasına yönlendirileceksiniz.

Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir? Neyin Var uygulaması ne işe yarar?” sorularının yanıtını Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yanıtladık.
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