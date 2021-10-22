Rusya’da facia! Barut atölyesinde patlama: 16 ölü
Rusya’nın Ryazan bölgesinde bir barut atölyesinde meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti.
Rus basınında çıkan haberlere göre, Ryazan bölgesinde patlayıcı madde üreten "Razryad" fabrikasının barut atölyesinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Sebebi henüz belirlemeyen patlama sırasında atölyede 17 kişinin bulunduğu, patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.
Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, patlama sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Olayda 1 kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Sebebi henüz belirlemeyen patlama sırasında atölyede 17 kişinin bulunduğu, patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.
Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, patlama sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Olayda 1 kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldığı kaydedildi.