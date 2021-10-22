Pfizer müjdeyi duyurdu! Koronavirüs aşısının etkinlik oranı…

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 3. dozunun etkinlik oranını açıkladı.ETKİNLİK ORANI MÜKEMMELE YAKINPfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan denemede, Pfizer/BioNTech aşısının 3. takviye dozunun hastalığa karşı yüzde 95.6 oranında etki sağladığını belirtti.Bourla ayrıca, 'Söz konusu sonuçlar, bu hastalığa karşı daha iyi koruma hedeflediğimiz için takviye dozların faydalarına ilişkin daha fazla kanıt sağlıyor' ifadelerini kullandı.Söz konusu denemelere katılanların yüzde 55.5'inin 16 ila 55 yaş arasında, yüzde 23.3'ünün ise 65 ve üzeri olduğu belirtildi.10 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde deneklere ikinci dozdan ortalama 11 ay sonra 30 mikrogramlık takviye dozu ya da plasebo yapıldığı vurgulanan açıklamada, plasebo olan kişilerde 109 Kovid-19 vakası görülürken takviye aşısı olanlarda yalnızca 5 kişide vaka görüldüğü ifade edildi.Öte yandan, Pfizer'dan daha önce yapılan açıklamada, aşının etkinlik oranının 2. dozdan sonraki 4 ay içinde yüzde 96'dan yüzde 84'e düştüğü ifade edilmişti.ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eylül ayında Pfizer/BioNtech aşısının takviye dozunun 65 yaş üzeri ve risk altında çalışan kişilere yapılmasını onaylamıştı.FDA, dün, Moderna veya Johnson & Johnson aşısı olmuş kişilerin isterlerse Pfizer/BioNtech aşısının takviye dozunu olmalarına da onay vermişti.