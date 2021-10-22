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Nefes kesen 'ihaleye fesat' operasyonu!

Kartal'da ihaleye fesat karıştıranlara yönelik düzenlenen ve 14 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı havadan görüntülendi. Öte yandan polis ekiplerince otoparkta yapılan operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Havadan görüntülenen operasyonda bir şahsın kaçtığı, kaçan şahsın polis tarafında yakalanarak gözaltına alındığı görülüyor.

Nefes kesen 'ihaleye fesat' operasyonu!
Ekleme: 22.10.2021 - 02:14 Güncelleme: 22.10.2021 - 02:27 / Editör: Ozge Selin
Nefes kesen 'ihaleye fesat' operasyonu!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kartal ilçesinde bulunan bir yediemin otoparkında düzenlenen ihalelere katılım sağlamak isteyen kişileri cebir, tehdit ve benzeri yollarla engellemek suretiyle ihalelere fesat karıştırdığı tespit edilen 15 şahsa yönelik, dün saat 11.00 sıralarında otoparka operasyon düzenlendi.

Operasyonda, otopark işletmecisi M.E. (36) isimli şahsın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli şahıs ile ihaleye girdikleri tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 1 adet havalı tüfek, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 20 adet av tüfeği fişeği, 4 adet şarjör, 17 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 50 adet 22 mm suikast fişeği, 3 adet sustalı bıçak elegeçirildi.

Yapılan araştırmalarda şahısların hiyerarşik bir yapıda ve örgütlü bir şekilde hareket ettikleri ve örgütü organize eden kişinin M.E. isimli şahıs olduğu belirlendi.
Öte yandan polis ekiplerince otoparkta yapılan operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Havadan görüntülenen operasyonda bir şahsın kaçtığı, kaçan şahsın polis tarafında yakalanarak gözaltına alındığı görülüyor.



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Nefes kesen 'ihaleye fesat' operasyonu!
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