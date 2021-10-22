MİT tarafından yakalanan MOSSAD ajanının ilk ifadesi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı operasyonları arasına bir yenisini daha ekledi.İsrail istihbarat servisi MOSSAD ajanlarının farklı illerde Türkiye aleyhinde çalışmalar yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine, MİT ekipleri düğmeye bastı.Uzun süren sıkı takiplerin ardından 4 ilde 15 MOSSAD ajanı gözaltına alındı.Tutuklanan İsrail ajanlarının ilk ifadeleri de ortaya çıktı.MOSSAD'a çalışan ajanlardan biri olan M.A.S., para karşılığı elde ettiği bilgileri sızdırdığını itiraf etti.İLK TEMAS ARALIK 2018'DEİstanbul'da yurt dışından gelen öğrencilere hizmet veren bir danışmanlık şirketi olduğunu belirten M.A.S, MOSSAD'ın kendisiyle ilk olarak Aralık 2018'de temasa geçtiğini söyledi.AVRUPA'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEM.A.S, 'Filistinli öğrencilerle ilgili ve STK'lar hakkında bilgi verdim. 2021 yılında benimle yüz yüze görüşmek istediler. Vizem yoktu ancak 1 saat içerisinde vize çıkardılar. Zürih Havalimanı'nda beni A.Z. isimli ajan karşıladı. M.C. ile görüşmem için otele gittik.2 BİN EURO ALDIM, BİLGİLERİ VERDİMElde ettiğim tüm bilgileri verdim karşılığında 2 bin euro verdiler. Mesajları şifreleyerek iletmeyi bana onlar öğretti.' ifadelerini kullandı.