Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu sır görüşmede neler konuştu? İkisi de Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden rahatsız

Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun özel görüşmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden KemalKılıçdaroğlu'nun rahatsız olduğu ve Canan Kaftancıoğlu'nun Ankara'ya çağırılarakuyarıldığı yazılmıştı. Bununla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun Ankara Temsilcisi ŞükrüKüçükşahin'in ise İYİ Parti'ye giderek "Kılıçdaroğlu ile olmaz İmamoğlu'nu destekleyin" dediğini belirtilmişti.20 DAKİKALIK SIR GÖRÜŞMEBu kulis haberinin devamında 20 Ekim Çarşamba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,yanındaki heyetle birlikte CHP Genel Merkezi'ne gitti. Ziyarette Akşener'e İYİ Parti GenelSekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı, Koray Aydın, SalimEnsarioğlu eşlik etti. CHP heyetinde ise Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile CHP GenelBaşkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek yer aldı.Heyetler arası 1 saat 50 dakika süren görüşme sonrası Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlubaş başa görüşmeye geçti. İki lider başbaşa görüşmede ne konuştuklarıyla ilgili bir açıklamayapmadı.YÜZLERİNDE GERGİNLİK HAKİMDİBasın toplantısında ise hem Akşener hem de Kılıçdaroğlu'nun yüzlerindeki gerginlikkameralara açık bir şekilde yansıdı. CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisive cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya güç gösterisi yaparak "(Cumhurbaşkanlığı adaylığı için)Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıcagiderken de benden izin aldı." dedi.AKŞENER-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?Çarşamba günü yapılan basın toplantısının ardından CHP ve İYİ Parti genel merkezlerinde ençok merak edilen konu "Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 dakikalık sırgörüşmede ne konuştuğu" oldu.Takvim.com.tr'dün yaptığı haberde ise iki lider Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini veMillet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanlığı adaylığı krizini görüştüğünü yazmıştık. Kulislerden yenigelen bilgiler ise Millet İttifakı'ndaki Ekrem İmamoğlu krizinin giderek büyüdüğünügösteriyor.SON DAKİKA: MİLLET İTTİFAKI'NDA EKREM İMAMOĞLU KRİZİHem Meral Akşener hem de Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakırziyaretinden rahatsızlar. Hatta bu rahatsızlık ikisiyle de kalmıyor. CHP İstanbul İl BaşkanıCanan Kaftancıoğlu da İmamoğlu'nun kendi başına hareket etmesinden rahatsız. Ankara'daKılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede de bu rahatsızlığını dile getirdi.Her fırsatta cumhurbaşkanı adayı gibi hareket eden Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'ebelediye başkanlarının görevlerine devam edeceklerini belirtti.AKŞENER'İ BİLE ÇILDIRTTIÖte yandan hem Akşener'in hem de Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakırgezisinden rahatsız olmalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise; Meral Akşener'in öncekidüşünceleriyle ters düşmesi oldu. Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbulYenikapı'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında İmamoğlu için Fatih Sultan Mehmetbenzetmesi yaparak şu skandal ifadeleri kullanmıştı "Bizans'a Avrupa'ya Haçlılar'arağmen".O tarihlerde bu destek "Akşener cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nudestekliyor" diye değerlendirilse de son yaşananların her şeyi terse döndürdüğünü İYİ PartiGenel Başkanı'nın bile İmamoğlu'na ters düştüğünü gösteriyor