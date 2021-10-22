Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu sır görüşmede neler konuştu? İkisi de Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden rahatsız
Ankara'da bu günlerde en çok merak edilen konuların başında Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün gerçekleştirdikleri sır görüşmede neler konuştuğu? Kulislerden gelen bilgilere göre iki lider 20 dakikalık görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden rahatsız olduklarını belirtti. Üstelik rahatsız olan sadece onlar değil Canan Kaftancıoğlu da rahatsız. İşin ilginç tarafı ise daha 2 ay öncesine kadar Akşener, İmamoğlu için Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yapıp cumhurbaşkanlığı adaylığı için tarafını belli etmişti. İşte 20 dakikalık Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu sır görüşmesinde konuşulanlar...
Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun özel görüşmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden Kemal
Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olduğu ve Canan Kaftancıoğlu'nun Ankara'ya çağırılarak
uyarıldığı yazılmıştı. Bununla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun Ankara Temsilcisi Şükrü
Küçükşahin'in ise İYİ Parti'ye giderek "Kılıçdaroğlu ile olmaz İmamoğlu'nu destekleyin" dediğini belirtilmişti.
20 DAKİKALIK SIR GÖRÜŞME
Bu kulis haberinin devamında 20 Ekim Çarşamba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
yanındaki heyetle birlikte CHP Genel Merkezi'ne gitti. Ziyarette Akşener'e İYİ Parti Genel
Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı, Koray Aydın, Salim
Ensarioğlu eşlik etti. CHP heyetinde ise Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile CHP Genel
Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek yer aldı.
Heyetler arası 1 saat 50 dakika süren görüşme sonrası Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu
baş başa görüşmeye geçti. İki lider başbaşa görüşmede ne konuştuklarıyla ilgili bir açıklama
yapmadı.
YÜZLERİNDE GERGİNLİK HAKİMDİ
Basın toplantısında ise hem Akşener hem de Kılıçdaroğlu'nun yüzlerindeki gerginlik
kameralara açık bir şekilde yansıdı. CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisi
ve cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya güç gösterisi yaparak "
(Cumhurbaşkanlığı adaylığı için)Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıca
giderken de benden izin aldı." dedi.
AKŞENER-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?
Çarşamba günü yapılan basın toplantısının ardından CHP ve İYİ Parti genel merkezlerinde en
çok merak edilen konu "Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 dakikalık sır
görüşmede ne konuştuğu" oldu.
Takvim.com.tr'dün yaptığı haberde ise iki lider Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini ve
Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanlığı adaylığı krizini görüştüğünü yazmıştık. Kulislerden yeni
gelen bilgiler ise Millet İttifakı'ndaki Ekrem İmamoğlu krizinin giderek büyüdüğünü
gösteriyor.
SON DAKİKA: MİLLET İTTİFAKI'NDA EKREM İMAMOĞLU KRİZİ
Hem Meral Akşener hem de Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır
ziyaretinden rahatsızlar. Hatta bu rahatsızlık ikisiyle de kalmıyor. CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu da İmamoğlu'nun kendi başına hareket etmesinden rahatsız. Ankara'da
Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede de bu rahatsızlığını dile getirdi.
Her fırsatta cumhurbaşkanı adayı gibi hareket eden Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'e
belediye başkanlarının görevlerine devam edeceklerini belirtti.
AKŞENER'İ BİLE ÇILDIRTTI
Öte yandan hem Akşener'in hem de Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır
gezisinden rahatsız olmalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise; Meral Akşener'in önceki
düşünceleriyle ters düşmesi oldu. Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul
Yenikapı'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında İmamoğlu için Fatih Sultan Mehmet
benzetmesi yaparak şu skandal ifadeleri kullanmıştı "Bizans'a Avrupa'ya Haçlılar'a
rağmen".
O tarihlerde bu destek "Akşener cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu
destekliyor" diye değerlendirilse de son yaşananların her şeyi terse döndürdüğünü İYİ Parti
Genel Başkanı'nın bile İmamoğlu'na ters düştüğünü gösteriyor