Mehmet Sevigen: CHP'nin önündeki en büyük engel Kılıçdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleridir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle ihraç istemiyle disipline sevk edilen eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde yaşanan gelişmelere ilişkin TVNET'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulunan Sevigen, "Bizim partidekiler 'Ali kıran baş kesen' gibi oldular. Eleştireni, 'bu yanlış diyeni' partiden ihraç ediyorlar. Bütün ilkelerinden sapmış bir CHP var. Şuan farkında olmadan Meral Akşener'e çalışıyorlar. CHP'nin önündeki en büyük engel Kılıçdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleridir" ifadelerini kullandı.CHP'li eski Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, TVNET'te Cüneyt Özdemir'in konuğu oldu. Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'na on yıldır muhalefet yapan hiç kimsenin olamadığını belirtti.Sevigen, 'Kemal Bey'e on yıldır muhalefet yapan hiç kimse yok. Yaptıkları yanlışları ve doğruları söylemeye çalışıyoruz ama bizi ve eskileri istemiyorlar. Bizim partidekiler 'Ali kıran baş kesen' gibi oldular.' dedi.İşte Mehmet Sevigen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"'ALİ KIRAN BAŞ KESEN' OLDULAR""Kemal Bey'e on yıldır muhalefet yapan hiç kimse yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimine, güllük gülistanlık bir parti bıraktık. Hiç ağzımızı açmadık. Yaptıkları yanlışları ve doğruları söylemeye çalışıyoruz ama bizi, daha doğrusu eskileri hiç istemiyorlar. Muharrem beyle siyaset yapanları istemediler, Mustafa beyle yapanları istemediler. Önder beyle siyaset yapanları istemediler. Yılmaz beyi kapının önüne koydular. Hele Deniz Baykalla yapanları hiç istemediler. Beni geçen dönem il başkanı ve yöneticiler partiden ihraç ettiler. Ankara onu bozdu. Fakat dün yine ihraç ettiler. Sırf Kemal beyi eleştiriyoruz diye. Tekrar bir yazı göndermişler, tekrar uzaklaştırıyorlar. Bizim partidekiler 'Ali kıran baş kesen' gibi oldular."BÜTÜN İLKELERİNDEN SAPMIŞ BİR CHP VAR"Yani biz bu partinin ikinci dönem kurucusuyuz. Bu CHP Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu demokratik Cumhuriyeti savunan, Ecevit'in devam ettirdiği, Baykal'ın devam ettirdiği CHP değil. Yönetim olarak değil. Bütün ilkelerimizden sapmış, kendilerine göre bir düzen kurmaya çalışan, belli bir grup arkadaşın toplandığı yer. Ben bu duruma şey diyorum 'SHP'yi batıran kadrolar şimdi CHP'yi batırıyorlar.' Aynı zihniyet."SUSTUKÇA SIRA BİZE GELDİ"Biz kurşun atmadan teslim olduk. Bizim grubumuz fazla. Biz 20 yıldır partiyi yönettik. İller, ilçeler, belediye başkanları... Binlerce arkadaşımız var. ama Deniz Baykal 'susun parti zarar görmesin' diyerek bizi hep engelledi. Sustukça sıra bize geldi. Gencecik çocuklar var bizle siyaset yapan. Hepsini kapının önüne koydular.CHP'li eski Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, TVNET'te Cüneyt Özdemir'in konuğu oldu. Mehmet Sevigen, CHP'nin oylarının düştüğünü, CHP yönetimi sayesinde Merak Akşener'in oylarının arttığını ifade etti.Sevigen, 'Bana göre CHP önündeki en büyük engel Kılıçdaroğlu ve bu yönetim kurulu üyeleridir. 10 yıldır seçim kaybediyor Kılıçdaroğlu. Hiçbir şey yapmasalar belki de parti iktidar olacak. Herkese bu kadar küfredilir mi, herkes azarlanır mı, herkesle kavga edilir mi, herkes dışlanır mı?Bizim arkadaşlarımız farkında olmadan Meral Akşener'e çalışıyorlar. Onun oylarını yükseltiyorlar. Biz İYİ Parti'yle yapılan iş birliğini yanlış görüyoruz.' dedi."CHP'NİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL KILIÇDAROĞLU"On yıl oldu. Her seferinde seçim kaybediyorsun. CHP'nin önündeki en büyük engel Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleridir. Ya bu kadar herkese küfür edilir mi? Herkesle kavga edilir mi? Herkese bağrılır mı? Azarlanır mı? Herkes dışlanır mı? Böyle siyaset yapılır mı? İnsanla siyaset yapıyoruz. Biz bu partiyi böyle mi kurduk? Partinin ikinci dönem kurucu üyesiyim. Demokrratik Sol Parti'den seçilmiş milletvekili olarak geldim. En yüksek oy alanlardan bir tanesiyim."CHP MERAL AKŞENER'E ÇALIŞIYOR"Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi farkında olmadan Meral Akşener'e çalışıyor. Yaptıkları işbirliğini yanlış görüyoruz. CHP içinde muhalafet yapınca parti dışına atıyorlar. Biz yaptıkları iş birliğini yanlış görüyoruz."