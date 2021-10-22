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İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanı Durakoğlu: İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacak

Geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir seçimle yeniden İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanlığına seçilen Mehmet Durakoğlu, siyaset yapmalarıyla suçlandıklarını belirttiği açıklamasında, "İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacaktır." diye konuştu. İkinci baro sisteminin hukuksuz olduğunu savunan Durakoğlu, "İstanbul Barosu'nu nasıl susturacaksınız?" dedi.

İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanı Durakoğlu: İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacak
Ekleme: 22.10.2021 - 00:30 Güncelleme: 22.10.2021 - 00:41 / Editör: Ozge Selin
İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanı Durakoğlu: İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacak
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen seçimle yeniden İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanlığına seçilen Mehmet Durakoğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, avukatların daha şeffaf bir çatı altında toplanmaları maksadıyla kurulan ikinci baroları hedef aldı.

"İKTİDARIN DÜŞTÜĞÜ GÜN İKİNCİ BARO KAPANACAK"
Sık sık teröre destek haberleriyle gündeme gelen baronun Başkanı Durakoğlu, 2023 yılında yapılacak seçimleri işaret ederek, "İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacaktır." dedi.

Çoklu baroların hiçbir artısı olmadığını ve kendilerinin siyaset yapmakla suçlandıklarını öne süren Durakoğlu, "Mücadele anlayışımız iktidarı rahatsız ediyor. Bizi siyaset yapmakla suçluyorlar ‘çıkar cüppeni gel’ diyorlar. Oysa siyasetçilerin hukuk konuştuğu yerde, hukukçuların siyaset konuşmamasını istiyorlar." dedi.

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"İKİNCİ BARO HUKUKSUZ"
"İstanbul Barosu’nu nasıl susturacaksınız?" diye soran Durakoğlu, "Hukuksuz bir uygulamayla ortaya çıktı. Hukuksuzluk demokratik ülkelerde geleceğe taşınamıyor, bunu da taşıyamayacaklar." dedi.
İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanı Durakoğlu: İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacak
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