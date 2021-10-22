İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanı Durakoğlu: İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacak

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen seçimle yeniden İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanlığına seçilen Mehmet Durakoğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, avukatların daha şeffaf bir çatı altında toplanmaları maksadıyla kurulan ikinci baroları hedef aldı."İKTİDARIN DÜŞTÜĞÜ GÜN İKİNCİ BARO KAPANACAK"Sık sık teröre destek haberleriyle gündeme gelen baronun Başkanı Durakoğlu, 2023 yılında yapılacak seçimleri işaret ederek, "İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacaktır." dedi.Çoklu baroların hiçbir artısı olmadığını ve kendilerinin siyaset yapmakla suçlandıklarını öne süren Durakoğlu, "Mücadele anlayışımız iktidarı rahatsız ediyor. Bizi siyaset yapmakla suçluyorlar ‘çıkar cüppeni gel’ diyorlar. Oysa siyasetçilerin hukuk konuştuğu yerde, hukukçuların siyaset konuşmamasını istiyorlar." dedi.İstanbul 1 Nolu Barosu'nda üye sayısının yüzde 15'iyle başkan olan Mehmet Durakoğlu rakiplerini 'omurgasız' ilan etti"İKİNCİ BARO HUKUKSUZ""İstanbul Barosu’nu nasıl susturacaksınız?" diye soran Durakoğlu, "Hukuksuz bir uygulamayla ortaya çıktı. Hukuksuzluk demokratik ülkelerde geleceğe taşınamıyor, bunu da taşıyamayacaklar." dedi.