İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 6 terörist ölü olarak ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonları kapsamında, dün Tunceli’de 2, bugün Siirt’te 4 olmak üzere toplam 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İç Güvenlik Eren Operasyonlarıyla dün Tunceli'de 2, bugün Siirt'te 4 olmak üzere toplam 6 terörist ölü ele geçirildi. Operasyonlarda emeği geçen İstihbarattan İHA, JİHA, yakın hava desteğine; J. Komando, JÖH Birliklerimizdeki kahramanlarımıza tebrikler. Allah korusun." ifadelerini kullandı.
9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.
Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu." ifadelerine yer verildi.