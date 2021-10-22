İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 6 terörist ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonları kapsamında, dün Tunceli’de 2, bugün Siirt’te 4 olmak üzere toplam 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İç Güvenlik Eren Operasyonlarıyla dün Tunceli'de 2, bugün Siirt'te 4 olmak üzere toplam 6 terörist ölü ele geçirildi. Operasyonlarda emeği geçen İstihbarattan İHA, JİHA, yakın hava desteğine; J. Komando, JÖH Birliklerimizdeki kahramanlarımıza tebrikler. Allah korusun." ifadelerini kullandı.9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİÖte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu." ifadelerine yer verildi.