  • USD: 9,29 - 9,30
  • EURO: 10,81 - 10,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hollywood şokta! Alec Baldwin'in sette silahla 1 kişiyi öldürmüştü! İlk görüntüler ortaya çıktı

Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında kazayla görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Olay yaşandığında çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi. Kaza sonrası, polisin çembere aldığı bölgeden ilk görüntüler geldi.

Ekleme: 22.10.2021 - 09:24 Güncelleme: 22.10.2021 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Hollywood şokta! Alec Baldwin'in sette silahla 1 kişiyi öldürmüştü! İlk görüntüler ortaya çıktıOscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti.

Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.
Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu.

Baldwin, kazadan saatler önce setten bu paylaşımı yapmıştı.

Olay sonrası, çekimlerin yapıldığı ve kazanın meydana geldiği kilise, polis tarafından çembere alındı.

Santa Fe şehri yakınındaki Bonanza Creek Ranch bölgesinde kurulan setten olay sonrası ilk görüntüler yayınlandı.

Western türündeki Rust filminin setinde meydana gelen olay sonrası Santa Fe polisi, silahla ölümlü bir kazanın meydana geldiğini, bir kadının öldüğünü ve bir erkeğin de yaralandığını açıkladı.

Altı çocuk babası, 63 yaşındaki aktör Alec Baldwin, filmde 13 yaşındaki torunu kazara bir cinayetten hüküm giyen kanun kaçağı Rust'ı canlandırıyordu.

İstanbul’da şimdi de tramvay arızası
Baka Koca'dan flaş çağrı!
Millet İttifakı'nda çatlak! HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan skandal sözlere sert tepki! 'Ne pervasız ne edepsiz bir açıklama'
Türkiye Konya’daki süt banyosunu konuşmuştu: Kazana çıplak giren adam skandal açıklamalar yaptı!
Erdoğan'dan Medya Forumu'na mesaj!
CHP'li belediyeler şaşırtmıyor! Sağlıkçı heykelleri alay konusu oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu: Adaylığıma ittifak karar verecek
Milyonlarca kişiye BES fırsatı!
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde bir seminere 700 bin lira ödenmiş
CHP'li Mansur Yavaş'tan skandal harcama! 150 liralık kitre bebeğe 11 bin lira ödedi!
Fatih tuğralı vakfiyenin satışı iptal edildi
Belediyeden 45 milyon liralık ihale alan CHP'li vekilin şirketi kendi kendisini yalanladı
Başkan Erdoğan’ın Afrika ziyareti dünya basınına damga vurdu! ‘Fethederek ilerliyor’
Marmara için sevindirici iki haber! 30 yıl sonra bir ilk...
O kahkahanın sebebi futbol! Başkan Erdoğan fotoğrafın hikayesini anlattı
Türkiye’nin denizlerdeki rüya projesi: Bir tanesi bir milyar dolar
MİT tarafından yakalanan MOSSAD ajanının ilk ifadesi!
Yaralı askere zamanında ambulans göndermeyen başhekim görevden alındı
Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2018'de attığı tweet şoke etti!

Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2018'de attığı tweet şoke etti!

ABD'de salgın paniği! Hastaneler doldu!

ABD'de salgın paniği! Hastaneler doldu!

Yürek burkan olay! Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Yürek burkan olay! Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Otoparklarda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otoparklarda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Firar etti, aileyi ölüm korkusu sardı: Bu adamı yakalayın

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Firar etti, aileyi ölüm korkusu sardı: Bu adamı yakalayın