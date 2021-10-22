Hız treninin zirvesindeyken elektrikler kesildi!

Japonya'nın Osaka kentinde bulunan bir tema parkta, yerel saat ile 12.45 sıralarında yaşanan elektrik kesintisi korku dolu anlara neden oldu.Parktaki bir hız treni zirvede durunca, trendeki 35 kişi mahsur kaldı.ÇALIŞMALAR BAŞLATILDIVatandaşların bölgeden kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.Yaklaşık 3 saat süren bir operasyon sonucunda, hız treninde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.3 BİN 200 KİŞİ ETKİLENDİBölgeye elektrik sağlayan Kansai Elektrik Dağıtım A.Ş., meydana gelen kesintiden 3 bin 200 kişinin etkilendiğini duyurdu.