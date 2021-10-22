  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hız treninin zirvesindeyken elektrikler kesildi!

Osaka şehrindeki tema parkta elektrik kesilince hız treni, zirvede mahsur kaldı. Trendeki 35 vatandaş, 3 saat süren operasyon ile kurtarıldı.

Ekleme: 22.10.2021 - 16:04 Güncelleme: 22.10.2021 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Hız treninin zirvesindeyken elektrikler kesildi!Japonya'nın Osaka kentinde bulunan bir tema parkta, yerel saat ile 12.45 sıralarında yaşanan elektrik kesintisi korku dolu anlara neden oldu.

Parktaki bir hız treni zirvede durunca, trendeki 35 kişi mahsur kaldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Vatandaşların bölgeden kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.



Yaklaşık 3 saat süren bir operasyon sonucunda, hız treninde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.



3 BİN 200 KİŞİ ETKİLENDİ

Bölgeye elektrik sağlayan Kansai Elektrik Dağıtım A.Ş., meydana gelen kesintiden 3 bin 200 kişinin etkilendiğini duyurdu.


Soros’un fonladığı TESEV’in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu'ndan gülünç açıklama: 'En büyük Sorosçu Erdoğan’dır'
Başkan Erdoğan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor
Putin Batı'yı topa tuttu! 'İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç'
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Tüm Türkiye için devreye alınacak
FETÖ kumpasına TÜGVA'dan tokat gibi cevap!
Küçükçekmece’de bitmeyen İSKİ çilesi: Vatandaş bir aydır perişan
İletişim Başkanı Altun: Karşımızda bir yalan endüstrisi var
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Dostlarımızla iktidar olup Kürt sorununu çözeceğiz'
Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj!
Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu sır görüşmede neler konuştu? İkisi de Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden rahatsız
ABD’li vekillerden PKK destekli 'Türkiye’ye F-16 verilmesin' mektubu
İstanbul’da şimdi de tramvay arızası
Millet İttifakı'nda çatlak! HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı
CHP'li belediyeler şaşırtmıyor! Sağlıkçı heykelleri alay konusu oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu: Adaylığıma ittifak karar verecek
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde bir seminere 700 bin lira ödenmiş
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması
Baka Koca'dan flaş çağrı!
Türkiye Konya’daki süt banyosunu konuşmuştu: Kazana çıplak giren adam skandal açıklamalar yaptı!
Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2018'de attığı tweet şoke etti!

Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2018'de attığı tweet şoke etti!

İki fotoğrafa da bakıp öyle alın! Zehri kökünden anlaşılıyor!

İki fotoğrafa da bakıp öyle alın! Zehri kökünden anlaşılıyor!

Yürek burkan olay! Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Yürek burkan olay! Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor