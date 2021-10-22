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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Cumartesi günü hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması beklenirken, pazar günü 26 kent için sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Ekleme: 22.10.2021 - 19:38 Güncelleme: 22.10.2021 - 20:03 / Editör: Ozge Selin
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahmin raporunu remsi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; cumartesi günü hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, pazar günü bazı iller için sağanak uyarı yapıldı.

Meteoroloji'nin raporuna göre; pazar günü sağanak beklenen iller şu şekilde:

Giresun, Ordu, Tokat, Samsun, Amasya, Sinop, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu


İSTANBUL 14°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 13°C, 21°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.


ANKARA 5°C, 23°C
Az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 22°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 22°C
Az bulutlu

KONYA 6°C, 22°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.


BOLU 3°C, 22°C
Az bulutlu

DÜZCE 8°C, 24°C
Az bulutlu

KASTAMONU 2°C, 20°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 20°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 5°C, 23°C
Az bulutlu

SAMSUN 11°C, 21°C
Az bulutlu

TOKAT 4°C, 21°C
Az bulutlu

TRABZON 12°C, 20°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 17°C
Az bulutlu

KARS -4°C, 16°C
Az bulutlu

MALATYA 4°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
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