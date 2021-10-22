Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Cumartesi günü hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması beklenirken, pazar günü 26 kent için sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahmin raporunu remsi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; cumartesi günü hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, pazar günü bazı iller için sağanak uyarı yapıldı.
Meteoroloji'nin raporuna göre; pazar günü sağanak beklenen iller şu şekilde:
Giresun, Ordu, Tokat, Samsun, Amasya, Sinop, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 13°C, 21°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 5°C, 23°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 22°C
Az bulutlu
KONYA 6°C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 3°C, 22°C
Az bulutlu
DÜZCE 8°C, 24°C
Az bulutlu
KASTAMONU 2°C, 20°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 20°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 5°C, 23°C
Az bulutlu
SAMSUN 11°C, 21°C
Az bulutlu
TOKAT 4°C, 21°C
Az bulutlu
TRABZON 12°C, 20°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 17°C
Az bulutlu
KARS -4°C, 16°C
Az bulutlu
MALATYA 4°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık