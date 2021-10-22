Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahmin raporunu remsi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; cumartesi günü hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, pazar günü bazı iller için sağanak uyarı yapıldı.Meteoroloji'nin raporuna göre; pazar günü sağanak beklenen iller şu şekilde:Giresun, Ordu, Tokat, Samsun, Amasya, Sinop, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?MARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE 11°C, 22°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluİSTANBUL 14°C, 20°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 13°C, 21°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluKOCAELİ 11°C, 23°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR 5°C, 21°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 11°C, 25°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 16°C, 26°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 10°C, 24°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 13°C, 29°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 17°C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY 12°C, 28°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 17°C, 28°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA 5°C, 23°CAz bulutluÇANKIRI 0°C, 22°CAz bulutluESKİŞEHİR 5°C, 22°CAz bulutluKONYA 6°C, 22°CAz bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU 3°C, 22°CAz bulutluDÜZCE 8°C, 24°CAz bulutluKASTAMONU 2°C, 20°CAz bulutluZONGULDAK 13°C, 20°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AMASYA 5°C, 23°CAz bulutluSAMSUN 11°C, 21°CAz bulutluTOKAT 4°C, 21°CAz bulutluTRABZON 12°C, 20°CAz bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ERZURUM 0°C, 17°CAz bulutluKARS -4°C, 16°CAz bulutluMALATYA 4°C, 23°CAz bulutlu ve açıkVAN 3°C, 15°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 8°C, 26°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 11°C, 26°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 12°C, 25°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 15°C, 28°CAz bulutlu ve açık