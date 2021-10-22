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FETÖ kumpasına TÜGVA'dan tokat gibi cevap!

CHP'lilerin Adalar TÜGVA binasına gerçekleştirdiği işgal provokasyonu sonrası başlatılan linç kampanyasını FETÖ'cüler sürdürüyor. Son olarak firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in iftirasını TÜGVA çökertti. Vakıftan yapılan açıklamada, "Videodaki sözde program, muhtemelen FETÖ'nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

FETÖ kumpasına TÜGVA'dan tokat gibi cevap!
Ekleme: 22.10.2021 - 13:54 Güncelleme: 22.10.2021 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
FETÖ kumpasına TÜGVA'dan tokat gibi cevap!
CHP'lilerin Adalar TÜGVA binasına gerçekleştirdiği işgal provokasyonu sonrası başlatılan linç kampanyasını FETÖ'cüler sürdürmeye devam ediyor.

FİRARİ FETÖ'CÜLER BOŞ DURMUYOR

Son olarak FETÖ firarisi Cevheri Güven, TÜGVA ile hiçbir ilgisi olmayan muhtemelen hain terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile milyonlarca vatandaşın bilgilerinin
çalınması ve kontrol altında tutulması için hazırlanan yazılımın vakfa ait olduğunu iddia etti.



FETÖ KUMPASINI TÜGVA DEŞİFRE ETTİ

Skandal iftira sonrası gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. TÜGVA'dan #HakikatKazanacak etiketi ile yapılan açıklamada, 'Videodaki sözde program, muhtemelen FETÖ'nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır.' ifadelerine yer verildi.



İşte TÜGVA'dan yapılan o açıklama;

Kendisi terör örgütü FETÖ'nün medya yapılanması yöneticilerinden olan ve yurtdışında kaçak yaşayan bir kişi, dün TÜGVA'nın kullandığını iddia ettiği yazılımla önemli kişiler dahil istediği kişinin bilgilerine ulaşabileceği ile ilgili bir video paylaştı.



Vakfımızın gönüllü ve üyelik yönetim sisteminde veri iznini aldığımız üyeler ve gönüllülerimiz haricinde hiç kimsenin bilgileri yoktur. Kaldı ki bu bilgiler vakfımızın faaliyetlerinin duyuruları için KVKK kapsamında izinle alınır.



Vakfımızın gönüllü sistemimin Nüfusa bağlı olduğu yalandır. Videoda gösterilen programın ne görsel yapısı, ne teknik içeriği, ne de içeriği vakfımızın yazılımı ile ilgili değildir. Uzaktan yakından bir benzerliği dahi yoktur.



Videodaki sözde program, muhtemelen FETÖ'nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır.
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