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Fatih tuğralı vakfiyenin satışı iptal edildi

Londra'da dün satışa çıkarılacağı açıklanan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası olduğu Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesi, Türkiye'nin sıkı girişimleri sonucunda iptal edildi.

Fatih tuğralı vakfiyenin satışı iptal edildi
Ekleme: 22.10.2021 - 10:12 Güncelleme: 22.10.2021 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Fatih tuğralı vakfiyenin satışı iptal edildi
Türkiye'den kaçırılan Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesinde yeni gelişmeler yaşandı.

Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, İngiltere’nin başkenti Londra'da dün müzayedeye çıkarılacaktı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu belirlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen vakfiyenin kayıp olduğu tespit edildi.

VAKFİYENİN SATIŞA ÇIKARILACAĞI HABERİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Yıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye, iade süreci için çalışma başlattı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıkları, Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulundu.


SATIŞ İPTAL EDİLDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları ayrıca müzayede evi ile de görüştü. Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi ve dün vakfiyenin satıştan çekildiği bilgisi alındı. Türkiye'nin girişimleri sonucu vakfiyenin satışı durdurulurken, süreç ve resmi yazışmaların takip edildiği belirtildi.

AÇILIŞ FİYATI 980 BİN TL OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Fatih Sultan Mehmet Han tuğralı vakfiye 'Besmele' ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor.

Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında da tarih yer alıyor. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin müzayede açılış fiyatı ise 80 bin paunt (980 bin TL) olarak açıklanmıştı.


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