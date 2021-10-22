Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız." açıklamasında bulundu.