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Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? Dolar Kaç TL? Euro Kaç TL?

Dolar ve Euro fiyatları, dün açıklanan Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararının ardından yükselişine devam ediyor. Peki 22 Ekim 2021 Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? Dolar Kaç TL? Euro Kaç TL?

Ekleme: 22.10.2021 - 10:12 Güncelleme: 22.10.2021 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? Dolar Kaç TL? Euro Kaç TL?
Dolar ve Euro kurundaki hareketlilik sabah saatlerinden beri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro fiyatları dün gerçekleşen PPK toplantısının ardından Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararıyla birlikte yükselişine devam ediyor. Yatırım yapmak isteyenler ise Dolar ve Euro fiyatlarındaki hareketliliği ve güncel fiyatları araştırıyor. Peki 22 Ekim 2021 Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? Dolar Kaç TL? Euro Kaç TL? İşte 22 Ekim 2021 Dolar ve Euro fiyatları

22 Ekim 2021 Dolar Kaç TL?


ALIŞ: 9,5137 TL
SATIŞ: 9,5209 TL

22 Ekim 2021 Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu?

22 Ekim Euro Kaç TL?


ALIŞ: 11,0631
SATIŞ: 11,0738

Merkez Bankası Faiz Kararı


Para Politikası Kurulu (PPK), haftalık repo ihale faizinin (yani politika faizinin) %18'den %16'ya düşürülmesine karar verdi. Bunun ardından bir süredir yükselişte olan Dolar ve Euro kuru daha da artmaya başladı.
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