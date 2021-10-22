Dolar ve Euro fiyatları, dün açıklanan Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararının ardından yükselişine devam ediyor. Peki 22 Ekim 2021 Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? Dolar Kaç TL? Euro Kaç TL?

22 Ekim 2021 Dolar Kaç TL?



22 Ekim Euro Kaç TL?



Merkez Bankası Faiz Kararı



kurundaki hareketlilik sabah saatlerinden beri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.dün gerçekleşen PPK toplantısının ardından Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararıyla birlikte yükselişine devam ediyor. Yatırım yapmak isteyenler ise Dolar ve Euro fiyatlarındaki hareketliliği ve güncel fiyatları araştırıyor. Peki? İşte9,5137 TL9,5209 TL11,063111,0738Para Politikası Kurulu (PPK), haftalık repo ihale faizinin (yani politika faizinin) %18'den %16'ya düşürülmesine karar verdi. Bunun ardından bir süredir yükselişte olan Dolar ve Euro kuru daha da artmaya başladı.