  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'nin yaptırdığı heykeli 'AK Parti yaptı' diyerek alay eden İYİ Partili Özkan paylaşımını sildi

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinin CHP yönetimindeki belediyesi öncülüğünde, sağlık çalışanları için tematik bir park inşa edildi. Parka konulan heykellerin estetik ve mimari yapısı tepkilere neden olurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, heykellerin AK Parti tarafından yaptırıldığını öne sürerek alay etti. Özkan heykellerin ittifak ortakları CHP yönetimi tarafından yaptırıldığını fark edince paylaşımını silmek zorunda kaldı.

CHP'nin yaptırdığı heykeli 'AK Parti yaptı' diyerek alay eden İYİ Partili Özkan paylaşımını sildi
Ekleme: 22.10.2021 - 21:25 Güncelleme: 22.10.2021 - 21:52 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin yaptırdığı heykeli 'AK Parti yaptı' diyerek alay eden İYİ Partili Özkan paylaşımını sildi
CHP yönetimindeki belediyeler heykel koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin koronavirüs salgını sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykeller, estetik ve mimari yapısı nedeniyle tepkilere neden oldu.

İYİ PARTİLİ ÖZKAN 'AK PARTİ YAPTI' DİYEREK ALAY ETTİĞİ PAYLAŞIMI SİLMEK ZORUNDA KALDI
Söz konusu heykellerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan ve AK Parti ile alay eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, heykellerin ittifak ortakları CHP yönetimindeki belediye tarafından yaptırıldığını öğrenince paylaşımını kaldırdı.

Biden'dan canlı yayında tuhaf hareketler! Kimse ne olduğunu anlamadı!
CHP'nin yaptırdığı heykeli 'AK Parti yaptı' diyerek alay eden İYİ Partili Özkan paylaşımını sildi
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
Antalya'daki sosyal medya cinayetinde yeni gelişme! Katil tutuklandı...
Suruç'ta 34 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının failinin cezası belli oldu
22 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Cezayir BMGK toplantısından çekildi: Kötü niyetler taşıyor
Soros'un oğlundan Kavala çağrısı: Haksız yere hapsedildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 6 terörist ölü olarak ele geçirildi
Mansur Yavaş’ın korumaları, kitre bebek vurgunuyla ilgili soru soran gazetecileri darbetti
Türk bilim insanlarından gargara ile korona testi!
Mehmet Sevigen: CHP'nin önündeki en büyük engel Kılıçdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleridir
Oda TV MİT'in MOSSAD ajanlarını enselemesinin ardından İsrailli casusların sözcülüğüne soyundu
Uzman Çavuş Burak Tortumlu son yolculuğuna uğurlandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan İmamoğlu'na sert tepki: Şark kurnazı, siyasi ip cambazı
Soros’un fonladığı TESEV’in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu'ndan gülünç açıklama: 'En büyük Sorosçu Erdoğan’dır'
Başkan Erdoğan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor
Putin Batı'yı topa tuttu! 'İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Tüm Türkiye için devreye alınacak
Küçükçekmece’de bitmeyen İSKİ çilesi: Vatandaş bir aydır perişan
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 26 kent için sağanak uyarısı

Pucca’nın yargılandığı davada karar çıktı!

Pucca’nın yargılandığı davada karar çıktı!

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü!

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor