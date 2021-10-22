CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Dostlarımızla iktidar olup Kürt sorununu çözeceğiz'

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken PM'ye sunulan MYK raporunda Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.'DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE İKTİDAR OLACAĞIZ'Kılıçdaroğlu, 'Biz, Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlandıracağımızın sözünü veriyoruz. Hep birlikte, dostlarımızla beraber, halkımızla beraber demokratik hukuk devleti için güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa edeceğiz. Güçlü bir demokrasi için, güçlü bir Meclis yapısı kuracağız.' ifadelerini kullanarak HDP ve destekçisi olan ABD'deki dostlarına 'birlikteyiz' mesajı verdi.Tepki çeken sözde Kürt sorunun açıklamasını yineleyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Türkiye'nin toplumsal barışını ve huzurunu sağlayacağız, tüm toplumsal sorunlarıçözeceğiz. Başta on yıllardır çözülemeyen Kürt sorunu olmak üzere, tüm toplumsal sorunlarımızı demokrasi temelinde ve TBMM çatısı altında çözeceğiz. Tüm sorunların çözümünü yurttaşlarımızın bilgi ve denetimine açık bir şekilde gerçekleştireceğiz.'