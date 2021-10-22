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CHP'li belediyeler şaşırtmıyor! Sağlıkçı heykelleri alay konusu oldu!

Sağlık çalışanlarının pandemi sürecindeki çalışmalarına ithafen dikilen heykelleri, estetik ve mimari yapısı nedeniyle tepkilerin odağında.

CHP'li belediyeler şaşırtmıyor! Sağlıkçı heykelleri alay konusu oldu!
Ekleme: 22.10.2021 - 10:47 Güncelleme: 22.10.2021 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeler şaşırtmıyor! Sağlıkçı heykelleri alay konusu oldu!
CHP belediyeciliğinin simgesi haline gelen heykellere bir yenisi daha eklendi.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti.

Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu.



Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarının simgeleyen heykeller, tartışma konusu oldu.

'ÇOCUKLAR KORKABİLİR'

Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, 'Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir. Sağlık çalışanlarımızın şefkatini, onların duyarlılığını ve hizmet sevgisini yansıtan eserler olmadığını düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.



'BU OBJELERİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Sağlık çalışanlarını yansıtan heykellerin mimari yapısını eleştiren Aki, '2 yıldır süren bir pandemi dönemi içerisindeyiz. Bir virüsle savaş halindeyiz. Bu savaşta bizlerin hayatını kurtarmak için en önde savaşan sağlık personellerimiz adına yapılan parkta onları onurlandırmak, bu mücadelelerini taçlandırmak için yapılan objeler hakkında çok tepki aldık. Biz bu objelerin buraya yakışmadığını düşünüyoruz. Henüz açılışı yapılmayan bu parkta bu objelerin kaldırılmasını istiyoruz' diye konuştu.



‘SANAT ESERİ OLARAK GÖRÜLMEMELİ'

Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, 'Sağlık Parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Parkın içindeki objeler sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı. Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Bura da kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır' diye konuştu.


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