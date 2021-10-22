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Cezayir BMGK toplantısından çekildi: Kötü niyetler taşıyor

Cezayir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Batı Sahra sorununun görüşülmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen "yuvarlak masa toplantıları"ndan çekildiğini iletti. Kararın; Fas'ın, Cezayir'i çatışmanın bir tarafı olarak gösterme konusunda kötü niyetler taşıması nedeniyle alındığı ifade edildi.

Cezayir BMGK toplantısından çekildi: Kötü niyetler taşıyor
Ekleme: 22.10.2021 - 19:23 Güncelleme: 22.10.2021 - 19:35 / Editör: Ozge Selin
Cezayir BMGK toplantısından çekildi: Kötü niyetler taşıyor
Kararı, Cezayir'in Batı Sahra ve Mağrib Ülkeleri Özel Temsilcisi Ammar Belani, Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan açıklamasıyla duyurdu.

"KÖTÜ NİYETLER TAŞIYOR"
Belani, "Ülke makamları, Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi'nden, BMGK başkanı ve üyelere 'Cezayir'in Batı Sahra'yla ilgili yuvarlak masa toplantılarına katılmayacağını' iletmesini istedi." ifadelerini kullandı.

"Söz konusu karar, Fas'ın, Cezayir'i çatışmanın bir tarafı olarak gösterme konusunda kötü niyetler taşıması nedeniyle artık bu formülün (yuvarlak masa toplantılarının) sorunun çözülmesinde verimli bir yöntem olmamasından ötürü alındı." ifadelerini kullanan Belani, ayrıntılı bilgi vermedi.

Son dönemde iki ülke arasında tırmanışa geçen gerginliğin sonucu olarak, Cezayir ağustos ayında Fas ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

FAS İLE CEZAYİR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK
Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

YUVARLAK MASA TOPLANTILARI NEDİR?
Batı Sahra sorununun görüşülmesi için BM gözetiminde Fas ile Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi arasında, komşu ülkeler Cezayir ve Moritanya'nın da katılımıyla yuvarlak masa toplantıları yapılmıştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde birincisi Aralık 2018, ikincisi Mart 2019'da yapılan toplantının üçüncüsünün Mayıs 2019'da yapılması kararlaştırılmış ancak dönemin BM Batı Sahra Temsilcisi Horst Köhler'in sağlık sorunları gerekçeli istifası nedeniyle üçüncüsü henüz gerçekleştirilemedi.

Köhler'in istifasından 2 yıl sonra 6 Ekim'de Staffan de Mistura BM Genel Sekreteri'nin Batı Sahra Özel Temsilcisi oldu.
Cezayir BMGK toplantısından çekildi: Kötü niyetler taşıyor
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