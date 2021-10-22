Biden'dan canlı yayında tuhaf hareketler! Kimse ne olduğunu anlamadı!

Sık sık ilerleyen yaşı ve sergilediği tuhaf hareketlerle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, yine olay oldu. CNN'in düzenlediği forumda soruları yanıtlayan Joe Biden'ın tuhaf el hareketlerine kimse anlam veremedi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, sık sık ilerleyen yaşı ve kameralar önünde sergilediği ilginç hareketlerle gündeme geliyor. Son olarak CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlayan Biden, yine olay oldu.EL HAREKETİ OLAY OLDUBiden'ın, konuk olduğu forumda açıklamalarından ziyade yaptığı el hareketi sosyal medyada gündem oldu.KİMSE ANLAMADISunucunun enflasyon hakkındaki sorusuna yanıt vermeden önce yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekleyen Biden'ın ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.YUMRUKLARINI SIKIP SANİYELERCE BEKLEDİSunucu Anderson Cooper, ABD'deki enflasyon hızı hakkında bir soru sorduğu sırada Biden yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekledi.